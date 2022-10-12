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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Порту
Байер - Порту: обзор матча 12 октября 2022
Байер
12.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
0 : 3
Завершен
Порту
6'
Галено
53'
М. Тареми (П)
64'
М. Тареми (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Порту
90'
+3
Желтая карточка
Г. Борхес
90'
+2
Замена
Д. Намасо
️️️️
М. Тареми
90'
+2
Замена
Т. Мартинес
️️️️
С. Эустакиу
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
М. Диаби
88'
85'
Замена
Б. Фолья
️️️️
М. Урибе
85'
Замена
Г. Борхес
️️️️
Галено
Желтая карточка
Паулиньо
84'
Замена
А. Гложек
️️️️
К. Хадсон-Одои
69'
Замена
Э. Тапсоба
️️️️
О. Коссуну
69'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Тареми
Желтая карточка
П. Хинкапе
63'
Желтая карточка
М. Баккер
63'
Замена
Паулиньо
️️️️
А. Адли
57'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Тареми
46'
Замена
Эванилсон
️️️️
Ж. Мариу
32'
Желтая карточка
Ж. Мариу
6'
ГОЛ! 0:1!
Галено
Пас отдал
Д. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
23
Бернарду Фолья
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
27
Габриэль Верон
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-2-2-2
1
Градецки
5
Баккер
4
Та
5
Хинкапе
31
Коссуну
26
Демирбай
20
Арангис
19
Диаби
7
Хадсон-Одои
21
Адли
14
Шик
4-2-3-1
99
Кошта
17
Мариу
6
Карму
15
Кардосо
12
Сануси
8
Урибе
46
Эустакиу
11
Пепе
25
Отавио
13
Галено
9
Тареми
31
Коссуну
12
Тапсоба
12
Тапсоба
31
Коссуну
19
Диаби
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
19
Диаби
21
Адли
10
Паулиньо
10
Паулиньо
21
Адли
7
Хадсон-Одои
10
Гложек
10
Гложек
7
Хадсон-Одои
8
Урибе
23
Фолья
23
Фолья
8
Урибе
13
Галено
11
Борхес
11
Борхес
13
Галено
17
Мариу
9
Эванилсон
9
Эванилсон
17
Мариу
9
Тареми
3
Намасо
3
Намасо
9
Тареми
46
Эустакиу
11
Мартинес
11
Мартинес
46
Эустакиу
Остались в запасе
Байер
Порту
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
27
Габриэль Верон
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
27
Габриэль Верон
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Байер - Порту
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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