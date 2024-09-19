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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фейеноорд - Байер
Фейеноорд - Байер: обзор матча 19 сентября 2024
Фейеноорд
19.09.2024, четверг, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 4
Завершен
Байер
5'
Ф. Вирц
30'
А. Гримальдо
36'
Ф. Вирц
45'
Т. Велленройтер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Байер
80'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Г. Джака
80'
Замена
Ж. Белосян
️️️️
А. Гримальдо
Замена
C. Nadje
️️️️
А. Миламбо
74'
Замена
Д. Митчелл
️️️️
Г. Траунер
71'
71'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Ф. Вирц
71'
Замена
А. Адли
️️️️
М. Терье
62'
Замена
П. Шик
️️️️
В. Бонифаци
Замена
А. Уэда
️️️️
И. Пайшао
61'
Замена
А. Хадж Мусса
️️️️
Ж. Лотомба
61'
Замена
Г. Смал
️️️️
Р. Зерруки
46'
45'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
Т. Велленройтер
Пас отдал
Э. Тапсоба
Желтая карточка
Г. Траунер
44'
36'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Вирц
Пас отдал
Ж. Фримпонг
30'
ГОЛ! 0:2!
А. Гримальдо
Пас отдал
Ж. Фримпонг
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Вирц
Пас отдал
Р. Андрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К)
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Фейеноорд
37
Mannou Berger
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
4-3-2-1
1
Велленройтер
3
Лотомба
3
Белен
17
Ганцко
18
Траунер
16
Ин Бом
6
Зерруки
23
Тимбер
14
Пайшао
17
Миламбо
29
Хименес
3-3-1-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
7
Вирц
11
Терье
22
Бонифаци
6
Зерруки
5
Смал
5
Смал
6
Зерруки
18
Траунер
4
Митчелл
4
Митчелл
18
Траунер
17
Миламбо
18
18
17
Миламбо
3
Лотомба
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
3
Лотомба
14
Пайшао
18
Уэда
18
Уэда
14
Пайшао
22
Гримальдо
24
Белосян
24
Белосян
22
Гримальдо
7
Вирц
24
Гарсия
24
Гарсия
7
Вирц
34
Джака
25
Паласиос
25
Паласиос
34
Джака
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
11
Терье
21
Адли
21
Адли
11
Терье
Остались в запасе
Фейеноорд
Байер
37
Mannou Berger
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
37
Mannou Berger
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Фейеноорд - Байер
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
4
8
Офсайды
3
1
Количество передач
519
516
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.43
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Де Кейп
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