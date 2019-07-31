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Лига чемпионов 2026/2027
Русенборг - БАТЭ
Русенборг - БАТЭ: обзор матча 31 июля 2019
Русенборг
31.07.2019, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
БАТЭ
73'
П. Хелланд (П)
85'
А. Содерлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - БАТЭ
89'
Желтая карточка
И. Мукам
ГОЛ! 2:0!
А. Содерлунд
Пас отдал
П. Хелланд
85'
Желтая карточка
П. Хелланд
81'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Хелланд
73'
52'
Желтая карточка
А. Риос
Желтая карточка
А. Конрадсен
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
31
Майк Йенсен
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
27
Слободан Симович
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
94
Ирвин Мукам
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
3-2-2-2
1
Хансен
6
Хеденстад
4
Региниуссен
3
Ховланд
24
Мелинг
16
Трондсен
31
Йенсен
16
Конрадсен
16
Содерлунд
28
Адегбенро
1-5-2-2
31
Чичкан
20
Волков
21
Драгун
25
Бага
27
Симович
17
Риос
14
Яблонский
6
Филипович
7
Стасевич
24
Туоминен
15
Скавыш
Остались в запасе
Русенборг
БАТЭ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
1
Арилд Остбю
ВР
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
5
Джордже Денич
ЦП
32
Сергей Черник
ВР
94
Ирвин Мукам
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
1
Арилд Остбю
ВР
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
5
Джордже Денич
ЦП
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
94
Ирвин Мукам
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Русенборг - БАТЭ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
0 : 0
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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