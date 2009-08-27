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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Литекс - БАТЭ
Литекс - БАТЭ: обзор матча 27 августа 2009
Литекс
27.08.2009, четверг, 22:00
Лига Европы
0 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
БАТЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Литекс - БАТЭ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Литекс
Товарищеские матчи
Литекс
1 : 3
11.02.2016
Спартак
Товарищеские матчи
Рубин
2 : 1
08.02.2016
Литекс
Лига Европы, 1 раунд
Литекс
2 : 2
09.07.2015
Елгава
Лига Европы, 1 раунд
Елгава
1 : 1
02.07.2015
Литекс
Товарищеские матчи
Динамо
4 : 0
13.02.2015
Литекс
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
- : -
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
0 : 2
14.10.2026
Неман
Информация о матче
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