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Расписание матчей
Франция. Кубок
Серкль Атлетик - Бастия
Серкль Атлетик - Бастия: обзор матча 06 января 2013
Серкль Атлетик
06.01.2013, воскресенье, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Бастия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Серкль Атлетик - Бастия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Серкль Атлетик
Франция. Кубок, 1/8 финала
Серкль Атлетик
0 : 1
28.02.2017
Анжер
Франция. Кубок, 1/16 финала
Серкль Атлетик
2 : 0
01.02.2017
Нанси
Франция. Кубок, 1/32 финала
О Лион
0 : 0
07.01.2017
Серкль Атлетик
Франция. Кубок Лиги, 1 раунд
Серкль Атлетик
1 : 2
12.08.2014
Кретель
Франция. Кубок, 1/8 финала
Анжер
4 : 2
11.02.2014
Серкль Атлетик
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
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