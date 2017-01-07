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Расписание матчей
Франция. Кубок
О Лион - Серкль Атлетик
О Лион - Серкль Атлетик: обзор матча 07 января 2017
О Лион
07.01.2017, суббота, 17:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Серкль Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча О Лион - Серкль Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
О Лион
Франция. Кубок, 1/16 финала
О Лион
1 : 3
10.01.2026
Лорьян
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бассен-д'Аркашон
0 : 1
21.12.2025
О Лион
Франция. Кубок, 1/64 финала
О Лион
2 : 1
29.11.2025
Фер
Франция. Кубок, 1/128-finals
Андрезье
1 : 2
15.11.2025
О Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
О Лион
0 : 0
21.12.2024
Тулуза
Серкль Атлетик
Франция. Кубок, 1/8 финала
Серкль Атлетик
0 : 1
28.02.2017
Анжер
Франция. Кубок, 1/16 финала
Серкль Атлетик
2 : 0
01.02.2017
Нанси
Франция. Кубок, 1/32 финала
О Лион
0 : 0
07.01.2017
Серкль Атлетик
Франция. Кубок Лиги, 1 раунд
Серкль Атлетик
1 : 2
12.08.2014
Кретель
Франция. Кубок, 1/8 финала
Анжер
4 : 2
11.02.2014
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