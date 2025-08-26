Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Барнсли - Ротерхэм
Барнсли - Ротерхэм: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Барнсли
26.08.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Ротерхэм
Матч
Личные встречи
Статистика матча Барнсли - Ротерхэм
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Барнсли
Ротерхэм
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
18 марта, 21:35
Слонина вернулся в «Челси»
1 января, 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
17 сентября 2024, 23:51
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
8 октября 2023, 09:49
1
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
8 января 2022, 21:09
1
Слонина вернулся в «Челси»
1 января, 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
17 сентября 2024, 23:51
Автобус «Барнсли» загорелся по пути с матча Лиги 1
8 октября 2023, 09:49
1
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
8 января 2022, 21:09
1
Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером
7 ноября 2021, 13:52
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
18 марта, 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
9 июня 2020, 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
6 апреля 2019, 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
6 января 2019, 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
6 января 2019, 18:52
3
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Последние матчи
Все
Барнсли
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 4 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 1
19.08.2025
Барнсли
Англия. Первая лига, 3 тур
Кардифф
3 : 0
16.08.2025
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 3 тур
Барнсли
1 : 1
16.08.2025
Болтон
Англия. Первая лига, 2 тур
Стивенидж
1 : 0
09.08.2025
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 2 тур
Барнсли
3 : 2
09.08.2025
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 4 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 1
19.08.2025
Барнсли
Англия. Первая лига, 3 тур
Барнсли
1 : 1
16.08.2025
Болтон
Англия. Первая лига, 2 тур
Барнсли
3 : 2
09.08.2025
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 1 тур
Плимут Аргайл
1 : 3
02.08.2025
Барнсли
Англия. Первая лига, 46 тур
Рединг
2 : 4
03.05.2025
Барнсли
Англия. Первая лига, 3 тур
Кардифф
3 : 0
16.08.2025
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 2 тур
Стивенидж
1 : 0
09.08.2025
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 1 тур
Ротерхэм
2 : 1
02.08.2025
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 46 тур
Ротерхэм
2 : 1
03.05.2025
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 45 тур
Стивенидж
1 : 1
27.04.2025
Ротерхэм
