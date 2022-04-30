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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Престон
Барнсли - Престон: обзор матча 30 апреля 2022
Барнсли
30.04.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 3
Завершен
Престон
17'
Э. Марш
23'
Д. Джонсон
54'
Д. Джонсон
74'
Э. Риис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Престон
85'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Э. Риис
Замена
J. Helliwell
️️️️
У. Хондермарк
75'
74'
ГОЛ! 1:3!
Э. Риис
Пас отдал
С. ван ден Берг
Замена
К. Вудроу
️️️️
Э. Марш
67'
54'
ГОЛ! 1:2!
Д. Джонсон
Пас отдал
А. Брауне
46'
Замена
Б. Диаби
️️️️
П. Бауэр
28'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
Замена
К. Одуор
️️️️
Р. Палмер
25'
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Джонсон
Пас отдал
Э. Риис
ГОЛ! 1:0!
Э. Марш
Пас отдал
В. Адебойежо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
14
Мэтти Вулф
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
37
Эйден Марш
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Барнсли
29
Кларк Одуор
ЛЗ
8
Jordan Helliwell
ЦЗ
39
Amir Arielly
ЦЗ
42
David Bremang
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
39
Майки О'Нил
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
3-4-3
1
Уолтон
4
Мун
20
15
Китчинг
4
Стайлс
14
Вулф
16
Хондермарк
17
Палмер
9
Моррис
20
Адебойежо
37
Марш
3-5-2
1
Иверсен
5
Бауэр
6
Линдсэй
4
ван ден Берг
8
Уайтмэн
8
Брауне
14
Джонсон
8
Маккэнн
44
Поттс
17
Риис
9
Арчер
17
Палмер
29
Одуор
29
Одуор
17
Палмер
16
Хондермарк
8
8
16
Хондермарк
37
Марш
12
Вудроу
12
Вудроу
37
Марш
5
Бауэр
4
Диаби
4
Диаби
5
Бауэр
17
Риис
24
Магуайр
24
Магуайр
17
Риис
Остались в запасе
Барнсли
Престон
39
Amir Arielly
ЦЗ
42
David Bremang
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
Главный тренер
Пойя Асбаги
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
39
Майки О'Нил
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
39
Amir Arielly
ЦЗ
42
David Bremang
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
39
Майки О'Нил
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Барнсли - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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