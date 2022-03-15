Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Бристоль Сити
Барнсли - Бристоль Сити: обзор матча 15 марта 2022
Барнсли
15.03.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 38 тур
2 : 0
Завершен
Бристоль Сити
10'
К. Моррис
21'
М. Хелик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Бристоль Сити
Замена
К. Одуор
️️️️
Р. Вита
90'
+3
87'
Замена
Т. Конвей
️️️️
А. Семеньо
Замена
Л. Китчинг
️️️️
К. Стайлс
72'
Замена
D. Cole
️️️️
К. Моррис
70'
55'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Д. Уилльямс
39'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
А. Скотт
ГОЛ! 2:0!
М. Хелик
Пас отдал
А. Басси
21'
ГОЛ! 1:0!
К. Моррис
Пас отдал
М. Вулф
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Амин Басси
АП
14
Мэтти Вулф
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
5
Робби Канди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Бристоль Сити
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Коллинс
21
Вита
5
Андерсен
6
Хелик
2
Бриттан
6
Гомес
4
Стайлс
8
Кина
10
Басси
9
Моррис
14
Вулф
3-2-1-4
25
Бентли
5
Аткинсон
5
Клозе
12
Дасилва
37
Джеймс
4
Массенго
8
Скотт
5
Канди
42
Семеньо
18
Мартин
18
Вайманн
21
Вита
29
Одуор
29
Одуор
21
Вита
4
Стайлс
15
Китчинг
15
Китчинг
4
Стайлс
9
Моррис
44
44
9
Моррис
8
Скотт
8
Уилльямс
8
Уилльямс
8
Скотт
42
Семеньо
9
Конвей
9
Конвей
42
Семеньо
Уилльямс
21
Уэллс
21
Уэллс
Уилльямс
Остались в запасе
Барнсли
Бристоль Сити
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Остались в запасе
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Барнсли - Бристоль Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
Новости команд
Все
Барнсли
Бристоль Сити
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+