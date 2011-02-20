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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Бари
Лацио - Бари: обзор матча 20 февраля 2011
Лацио
20.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Бари
6'
Эрнанес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Бари
Замена
М. Сарате
️️️️
Эрнанес
Желтая карточка
А. Геззаль
Желтая карточка
М. Донати
Желтая карточка
С. Альмирон
Замена
Г. Стендардо
️️️️
Д. Бьява
Замена
Г. Рудольф
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
А. Геззаль
️️️️
А. Паризи
Желтая карточка
Матузалем
Замена
К. Брокки
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
С. Бентивольо
Желтая карточка
М. Росси
ГОЛ! 1:0!
Эрнанес
Пас отдал
Д. Скулли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
27
Матузалем
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Лацио
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Пол Кодря
ЦП
9
Хайме
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
14
Гергели Рудольф
ЦФ
4-4-2
46
Берни
26
Раду
3
Андре Диас
20
Бьява
2
Лихтштайнер
10
Эрнанес
27
Матузалем
15
Гонсалес
24
Ледесма
10
Скулли
18
Козак
4-5-1
1
Жилле
5
Масиелло
15
Глик
13
Росси
21
Паризи
27
Альварес
5
Донати
14
Гацци
4
Альмирон
7
Бентивольо
77
Окака-Чука
20
Бьява
2
Стендардо
2
Стендардо
20
Бьява
15
Гонсалес
32
Брокки
32
Брокки
15
Гонсалес
10
Эрнанес
9
Сарате
9
Сарате
10
Эрнанес
7
Бентивольо
9
Кастильо
9
Кастильо
7
Бентивольо
21
Паризи
5
Геззаль
5
Геззаль
21
Паризи
77
Окака-Чука
14
Рудольф
14
Рудольф
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Лацио
Бари
5
Лионель Скалони
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Пол Кодря
ЦП
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
5
Лионель Скалони
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Пол Кодря
ЦП
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Лацио - Бари
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
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