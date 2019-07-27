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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Виссел Кобе - Барселона
Виссел Кобе - Барселона: обзор матча 27 июля 2019
Виссел Кобе
27.07.2019, суббота, 12:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Виссел Кобе - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Виссел Кобе
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Конг Ан Ханой
- : -
24.11.2026
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 15 тур
Виссел Кобе
1 : 2
20.11.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Виссел Кобе
3 : 2
03.11.2026
Ратчабури
Япония. Джей-лига, 13 тур
Виссел Кобе
3 : 1
31.10.2026
Нагоя Грампус
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Тэджон
0 : 1
27.10.2026
Виссел Кобе
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
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Виссел Кобе
Барселона
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
17:59
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