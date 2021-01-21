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Расписание матчей
Испания. Кубок
Корнелья - Барселона
Корнелья - Барселона: обзор матча 21 января 2021
Корнелья
21.01.2021, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Корнелья - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Корнелья
Испания. Кубок, 1 раунд
Талавера
2 : 0
01.12.2021
Корнелья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Корнелья
0 : 2
21.01.2021
Барселона
Испания. Кубок, 1/32 финала
Корнелья
1 : 0
06.01.2021
Атлетико
Испания. Кубок, 1/64 финала
Марино
0 : 1
17.12.2020
Корнелья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Реал
5 : 0
02.12.2014
Корнелья
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
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Корнелья
Барселона
«Сабах» – «Барселона» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
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