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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо Бухарест - Барселона
Динамо Бухарест - Барселона: обзор матча 11 августа 2012
Динамо Бухарест
11.08.2012, суббота, 21:15
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо Бухарест - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Бухарест
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Динамо Бухарест
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25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
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