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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сеута - Барселона
Сеута - Барселона: обзор матча 19 января 2023
Сеута
19.01.2023, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 5
Завершен
Барселона
41'
Рафинья
50'
Р. Левандовски
70'
А. Фати
77'
Ф. Кессье
90'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сеута - Барселона
90'
ГОЛ! 0:5!
Р. Левандовски
Пас отдал
Э. Гарсия
77'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Кессье
Пас отдал
Рафинья
73'
Замена
А. Кристенсен
️️️️
М. Алонсо
73'
Замена
С. Бускетс
️️️️
С. Роберто
70'
ГОЛ! 0:3!
А. Фати
Пас отдал
Ж. Альба
60'
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. Торрес
50'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Кессье
46'
Замена
Гави
️️️️
П. Торре
41'
ГОЛ! 0:1!
Рафинья
Пас отдал
Ф. Кессье
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Сеута - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сеута
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Альфонсо Мурубе
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