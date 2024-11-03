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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Барановичи - СКА-1938
Барановичи - СКА-1938: обзор матча 03 ноября 2024
Барановичи
03.11.2024, воскресенье, 14:00
Беларусь. Первая лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
СКА-1938
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Барановичи - СКА-1938
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
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«Торпедо-БелАЗ» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Торпедо-БелАЗ» и «Барановичей» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 11:00
«Барановичи» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Белшины» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Торпедо-БелАЗ» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Торпедо-БелАЗ» и «Барановичей» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 11:00
«Барановичи» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Белшины» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Московский клуб расстался с хавбеком из Беларуси
16 июня
1
«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму
13 февраля
Экс-тренер Хусанова выделил сильнейшее качество Абдукодира
2025.01.28 13:00
Экс-тренер Хусанова отреагировал на неудачный дебют игрока в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:51
Тренер «Энергетика-БГУ» прокомментировал трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:03
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