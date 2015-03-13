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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Баликесирспор
Бурсаспор - Баликесирспор: обзор матча 13 марта 2015
Бурсаспор
13.03.2015, пятница, 21:00
Турция. Супер-Лига, 24 тур
4 : 2
Завершен
Баликесирспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бурсаспор - Баликесирспор
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0
0
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0
0
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Баликесирспор
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Баликесирспор
1 : 1
29.05.2015
Газиантепспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Трабзонспор
3 : 2
23.05.2015
Баликесирспор
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Баликесирспор
4 : 2
16.05.2015
Карабюкспор
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Касымпаша
2 : 3
12.05.2015
Баликесирспор
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Баликесирспор
1 : 2
09.05.2015
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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Бурсаспор
Баликесирспор
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