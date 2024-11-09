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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Балтика
Нефтехимик - Балтика: обзор матча 09 ноября 2024
Нефтехимик
09.11.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
41'
Д. Емельянов
64'
А. Осипов
72'
Ю. Ковалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Балтика
90'
+2
Желтая карточка
А. Мохаммад
86'
Замена
Д. Бегун
️️️️
А. Эльдарушев
81'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Ю. Ковалев
72'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Ковалев
Замена
С. Алиев
️️️️
Р. Магомедов
72'
Замена
Р. Голыбин
️️️️
М. Першин
72'
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Осипов
60'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
И. Петров
56'
Желтая карточка
К. Андраде
46'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
В. Саусь
46'
Замена
И. Стефанович
️️️️
В. Лисакович
ГОЛ! 1:0!
Д. Емельянов
41'
39'
Желтая карточка
В. Саусь
Желтая карточка
К. Шильцов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
5
Александр Осипов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Голубев
24
Кахидзе
65
Толстопятов
17
Валиахметов
5
Морозов
73
Петров
2
Ситдиков
99
Емельянов
7
Шильцов
11
Магомедов
9
Першин
2-2-2-2-2
39
Бориско
25
Андраде
2
Варатынов
8
Мендель
5
Осипов
17
Ковалев
10
Петров
19
Пряхин
17
Саусь
99
Лисакович
11
Эльдарушев
9
Першин
27
Голыбин
27
Голыбин
9
Першин
11
Магомедов
9
Алиев
9
Алиев
11
Магомедов
11
Эльдарушев
57
Бегун
57
Бегун
11
Эльдарушев
17
Ковалев
43
Терентьев
43
Терентьев
17
Ковалев
17
Саусь
96
Мохаммад
96
Мохаммад
17
Саусь
10
Петров
14
Аппаев
14
Аппаев
10
Петров
99
Лисакович
23
Стефанович
23
Стефанович
99
Лисакович
Остались в запасе
Нефтехимик
Балтика
66
Никита Янович
ВР
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
66
Никита Янович
ВР
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Нефтехимик - Балтика
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Михаил Шпильфогель (Ленинградская область)
Виктор Медведев (Москва)
Резервный судья:
Герман Коваленко (Казань)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
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