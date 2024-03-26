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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Бахрейн - Непал
Бахрейн - Непал: обзор матча 26 марта 2024
Бахрейн
26.03.2024, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа H, 4 тур
3 : 0
Завершен
Непал
7'
С. Бакер
18'
А. Юсуф (П)
36'
К. Аль-Асвад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бахрейн - Непал
Замена
М. Атеде
️️️️
A. Haram
82'
75'
Желтая карточка
S. Shrestha
71'
Желтая карточка
S. Bista
ГОЛ! 3:0!
К. Аль-Асвад
Пас отдал
М. Мархун
36'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Юсуф
18'
ГОЛ! 1:0!
С. Бакер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бахрейн
22
Эбрахим Лутфалла
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
16
Сайед Бакер
ЦЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
18
Мохамед Адель
ПЗ
8
Мохамед Мархун
ЛВ
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
15
Джассим Аль-Шайх
АП
10
Комаил Аль-Асвад
ПВ
14
A. Haram
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Непал
16
Kiran Chemjong
ВР
44
Ananta Tamang
ЦЗ
13
Abhishek Limbu
ЦЗ
2
Sanish Shrestha
ЦЗ
6
Chhiring Lama
ЦЗ
10
Laken Limbu
ЦП
11
Rai Utsav
ЦП
19
Samir Tamang
ЦФ
9
Sanjeeb Bista
ЦФ
17
Bharat Khawas
ЦФ
Главный тренер
Ари Хадка
Бахрейн
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
6
Ahmed Nabeel
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
6
Мохамед Аль-Хардан
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
11
Ismaeel Abdullatif
ЦФ
3
Hasan Ali Al Karani
ЦФ
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
12
Махди Абдулджаббар
ЦФ
Непал
1
Abishek Baral
ВР
1
Bishal Sunar
ВР
12
Sumit Shrestha
ЦЗ
18
Dinesh Henjan
ЦЗ
5
Saubhagya Rai
ЦЗ
15
Ajay Chaudhary
ЦЗ
3
Bishal Basnet
ЦЗ
9
Rohan Karki
ЦП
23
Mani Lama
ЦП
8
Arik Bista
ЦП
18
Thapaliya Hisub
ЦФ
14
A. Bista
ЦФ
4-3-3
22
Лутфалла
19
Али
16
Бакер
5
18
Адель
20
Аль-Умайдан
15
Аль-Шайх
10
Аль-Асвад
9
Юсуф
14
8
Мархун
4-2-3
16
13
2
6
44
10
11
17
9
19
14
13
Атеде
13
Атеде
14
Остались в запасе
Бахрейн
Непал
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
6
Ahmed Nabeel
ЦЗ
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
6
Мохамед Аль-Хардан
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
11
Ismaeel Abdullatif
ЦФ
3
Hasan Ali Al Karani
ЦФ
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
12
Махди Абдулджаббар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
1
Abishek Baral
ВР
1
Bishal Sunar
ВР
12
Sumit Shrestha
ЦЗ
18
Dinesh Henjan
ЦЗ
5
Saubhagya Rai
ЦЗ
15
Ajay Chaudhary
ЦЗ
3
Bishal Basnet
ЦЗ
9
Rohan Karki
ЦП
23
Mani Lama
ЦП
8
Arik Bista
ЦП
18
Thapaliya Hisub
ЦФ
14
A. Bista
ЦФ
Главный тренер
Ари Хадка
Остались в запасе
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
6
Ahmed Nabeel
ЦЗ
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
6
Мохамед Аль-Хардан
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
11
Ismaeel Abdullatif
ЦФ
3
Hasan Ali Al Karani
ЦФ
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
12
Махди Абдулджаббар
ЦФ
Остались в запасе
1
Abishek Baral
ВР
1
Bishal Sunar
ВР
12
Sumit Shrestha
ЦЗ
18
Dinesh Henjan
ЦЗ
5
Saubhagya Rai
ЦЗ
15
Ajay Chaudhary
ЦЗ
3
Bishal Basnet
ЦЗ
9
Rohan Karki
ЦП
23
Mani Lama
ЦП
8
Arik Bista
ЦП
18
Thapaliya Hisub
ЦФ
14
A. Bista
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Ари Хадка
Статистика матча Бахрейн - Непал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бахрейн
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
Непал
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Непал
0 : 1
31.03.2026
Лаос
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
Бангладеш
2 : 2
13.11.2025
Непал
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Непал
0 : 1
14.10.2025
Вьетнам
Информация о матче
Посещаемость:
2475
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