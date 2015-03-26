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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн - Колумбия
Бахрейн - Колумбия: обзор матча 26 марта 2015
Бахрейн
26.03.2015, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 6
Завершен
Колумбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бахрейн - Колумбия
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
09.06.2026
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06.12.2025
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Товарищеские матчи. Сборные
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- : -
18.11.2026
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14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 0
07.10.2026
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03.10.2026
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