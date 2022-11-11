Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн - Канада
Бахрейн - Канада: обзор матча 11 ноября 2022
Бахрейн
11.11.2022, пятница, 18:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Канада
65'
А. Юсуф (П)
6'
И. Коне
81'
Л. Каваллини
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бахрейн - Канада
89'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Р. Ларея
88'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
Л. Каваллини
86'
Желтая карточка
Л. Фрейзер
81'
ГОЛ! 1:2!
Л. Каваллини
Замена
A. Al Malood
️️️️
К. Аль-Асвад
72'
71'
Замена
Л. Макнотон
️️️️
К. Миллер
70'
Замена
A. Akinola
️️️️
С. Пьетт
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Юсуф
65'
60'
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
М. Кайе
59'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
Р. Эдвардс
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Коне
Пас отдал
К. Миллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бахрейн
4
Sayed Dhiya Saeed
ЦЗ
3
Валид Аль-Хайям
ЦЗ
8
Мохамед Мархун
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
20
Махди Аль-Умайдан
ЦФ
10
Комаил Аль-Асвад
ЦФ
Главный тренер
Маржан Эид
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
0
Донейл Хенри
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
9
Лукас Каваллини
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Джон Хердман
Бахрейн
0
Sayed Issa
ЦЗ
0
Rashed Al Hooti
ЦЗ
11
Эбрахим Аль-Хатал
ЦП
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
14
A. Haram
ЦФ
Канада
0
Томас Хасал
ВР
27
Лукас Макнотон
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
0
Zachary Brault Guillard
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
8
Лайам Фрейзер
ЦП
7
Джейден Нельсон
ЦФ
16
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Якоб Шаффельбург
ЦФ
0
Ayo Akinola
ЦФ
2-4
4
3
Аль-Хайям
8
Мархун
10
Аль-Асвад
20
Аль-Умайдан
9
Юсуф
3-4-1-2
1
Сент-Клер
22
Ларея
4
Миллер
0
Хенри
14
Кайе
8
Коне
6
Пьетт
21
Осорио
44
Эдвардс
2
Джонстон
9
Каваллини
10
Аль-Асвад
10
10
10
Аль-Асвад
4
Миллер
27
Макнотон
27
Макнотон
4
Миллер
44
Эдвардс
0
0
44
Эдвардс
14
Кайе
8
Фрейзер
8
Фрейзер
14
Кайе
9
Каваллини
7
Нельсон
7
Нельсон
9
Каваллини
22
Ларея
14
Шаффельбург
14
Шаффельбург
22
Ларея
6
Пьетт
0
0
6
Пьетт
Остались в запасе
Бахрейн
Канада
0
Sayed Issa
ЦЗ
0
Rashed Al Hooti
ЦЗ
11
Эбрахим Аль-Хатал
ЦП
14
A. Haram
ЦФ
Главный тренер
Маржан Эид
0
Томас Хасал
ВР
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Мэтью Шоньер
ЦП
16
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Джон Хердман
Остались в запасе
0
Sayed Issa
ЦЗ
0
Rashed Al Hooti
ЦЗ
11
Эбрахим Аль-Хатал
ЦП
14
A. Haram
ЦФ
Остались в запасе
0
Томас Хасал
ВР
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Мэтью Шоньер
ЦП
16
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Маржан Эид
Главный тренер
Джон Хердман
Статистика матча Бахрейн - Канада
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бахрейн
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Новости команд
Все
Бахрейн
Канада
Китай – Бахрейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китая и Бахрейна на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Бахрейна и Йемена на победу в товарищеском матче
13 ноября
США – Канада: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Канада – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Китай – Бахрейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китая и Бахрейна на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Бахрейна и Йемена на победу в товарищеском матче
13 ноября
Бахрейн – Сирия: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.55
8 июня
Грузия – Бахрейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
США – Канада: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Канада – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Канада – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
7 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+