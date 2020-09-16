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Лига Европы 2026/2027
Б36 Торсхавн - ТНС
Б36 Торсхавн - ТНС: обзор матча 16 сентября 2020
Б36 Торсхавн
16.09.2020, среда, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
ТНС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Б36 Торсхавн - ТНС
Пенальти не реализован!
Д. Рэдмонд
ГОЛ!
S. Pingel
4:3
Пенальти не реализован!
D. Ebbe
Пенальти не реализован!
М. Пшибыльски
ГОЛ!
G. Draper
3:3
ГОЛ!
Б. Хейнесен
3:2
ГОЛ!
A. Cieslewicz
2:2
ГОЛ!
A. Mellemgaard
2:1
ГОЛ!
P. Harrison
1:1
ГОЛ!
С. Наттестад
1:0
Замена
А. Йохансен
️️️️
М. Якобсен
113'
Замена
E. Davidsson Jacobsen
️️️️
A. Eriksen
111'
77'
Замена
A. Cieslewicz
️️️️
Р. Броббел
Замена
Х. Агнарссон
️️️️
А. Фредриксберг
68'
30'
Замена
Б. Кларк
️️️️
K. Davies
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Б36 Торсхавн
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
18
Бенжамин Хейнесен
ПЗ
6
Магнус Якобсен
ОП
7
Арни Фредриксберг
ЦП
33
Михал Пшибыльски
АП
0
A. Mellemgaard
ЦФ
0
S. Pingel
ЦФ
6
E. Nielsen
ЦФ
0
R. Samuelsen
ЦФ
2
Andrias Eriksen
ЦФ
1
Rói Mørk Hentze
ЦФ
ТНС
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
8
Райан Броббел
АП
18
Луис Роблес
ПВ
1
Paul Harrison
ЦФ
4
R. Harrington
ЦФ
5
R. Astles
ЦФ
4
Keston Davies
ЦФ
44
Tom Holland
ЦФ
0
J. Routledge
ЦФ
7
Dean Ebbe
ЦФ
14
Jamie Mullan
ЦФ
Б36 Торсхавн
9
Ханнес Агнарссон
ЛВ
21
Андрасс Йохансен
ЛВ
18
Стефан Радосавлевич
АП
13
Erling Davidsson Jacobsen
ЦФ
18
Andreas Thomsen
ЦФ
30
Símun Rógvi Hansen
ЦФ
ТНС
1
Коннор Робертс
ВР
21
Лео Смит
ЦП
19
Бен Кларк
ЦП
9
Greg Draper
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
2-1-1-1-5
5
Наттестад
18
Хейнесен
6
Якобсен
7
Фредриксберг
33
Пшибыльски
6
1
2
0
0
1-2-5
10
Рэдмонд
18
Роблес
8
Броббел
4
14
7
0
44
7
Фредриксберг
9
Агнарссон
9
Агнарссон
7
Фредриксберг
6
Якобсен
21
Йохансен
21
Йохансен
6
Якобсен
2
13
13
2
4
19
Кларк
19
Кларк
4
8
Броббел
11
11
8
Броббел
Остались в запасе
Б36 Торсхавн
ТНС
18
Стефан Радосавлевич
АП
18
Andreas Thomsen
ЦФ
30
Símun Rógvi Hansen
ЦФ
1
Коннор Робертс
ВР
21
Лео Смит
ЦП
9
Greg Draper
ЦФ
Остались в запасе
18
Стефан Радосавлевич
АП
18
Andreas Thomsen
ЦФ
30
Símun Rógvi Hansen
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Робертс
ВР
21
Лео Смит
ЦП
9
Greg Draper
ЦФ
Статистика матча Б36 Торсхавн - ТНС
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Б36 Торсхавн
3 : 3
18.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Аргир
1 : 2
11.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Информация о матче
Стадион:
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