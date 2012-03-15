Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Удинезе - АЗ Алкмаар
Удинезе - АЗ Алкмаар: обзор матча 15 марта 2012
Удинезе
15.03.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
3'
А. Ди Натале (П)
15'
А. Ди Натале
31'
Э. Фалкенбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Д. Пинци
+4
Замена
К. Ортис
️️️️
Э. Фалкенбург
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Б. Холмен
Замена
А. Абди
️️️️
М. Пациенца
Желтая карточка
М. Пациенца
Желтая карточка
А. Махер
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Д. Ферронетти
Желтая карточка
М. Домицци
Желтая карточка
Ж. Алтидор
Желтая карточка
Д. Паскуале
ГОЛ! 2:1!
Э. Фалкенбург
Пас отдал
С. Поульсен
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
Д. Паскуале
15'
11'
Замена
Р. Клаван
️️️️
Р. Беренс
Замена
Д. Паскуале
️️️️
М. Бенатиа
11'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ди Натале
2'
Красная карточка
Н. Виргевер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
7
Рой Беренс
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
22
Альмен Абди
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
43
Давиде Марсура
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
АЗ Алкмаар
21
Эрик Хейблок
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Али Мессауд
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
9
Рууд Бойманс
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
4-4-2
1
Ханданович
5
Экстранд
6
Домицци
4
Бенатиа
46
Ферронетти
27
Асамоа
24
Пациенца
3
Пинци
7
Армеро
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
4-1-3-2
18
Альварадо
4
Марселлис
24
Виргевер
4
Мойсандер
7
Поульсен
20
Эльм
7
Беренс
10
Фалкенбург
6
Махер
14
Холмен
17
Алтидор
4
Бенатиа
26
Паскуале
26
Паскуале
4
Бенатиа
24
Пациенца
22
Абди
22
Абди
24
Пациенца
46
Ферронетти
31
Фаббрини
31
Фаббрини
46
Ферронетти
7
Беренс
24
Клаван
24
Клаван
7
Беренс
10
Фалкенбург
16
Ортис
16
Ортис
10
Фалкенбург
14
Холмен
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
14
Холмен
Остались в запасе
Удинезе
АЗ Алкмаар
43
Давиде Марсура
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
21
Эрик Хейблок
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
10
Али Мессауд
ЦП
9
Рууд Бойманс
АП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
43
Давиде Марсура
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
Остались в запасе
21
Эрик Хейблок
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
10
Али Мессауд
ЦП
9
Рууд Бойманс
АП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Удинезе - АЗ Алкмаар
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
АЗ Алкмаар
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Арарат-Армении» и «АЗ Алкмар» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+