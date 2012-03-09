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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Удинезе
АЗ Алкмаар - Удинезе: обзор матча 09 марта 2012
АЗ Алкмаар
09.03.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Удинезе
63'
М. Мартенс
84'
Э. Фалкенбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Удинезе
Желтая карточка
М. Домицци
Замена
К. Ортис
️️️️
Б. Холмен
Желтая карточка
М. Пациенца
ГОЛ! 2:0!
Э. Фалкенбург
Пас отдал
Ж. Алтидор
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Д. Паскуале
Замена
Э. Фалкенбург
️️️️
М. Мартенс
Желтая карточка
Р. Эльм
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Р. Беренс
ГОЛ! 1:0!
М. Мартенс
Пас отдал
Ж. Алтидор
Желтая карточка
М. Домицци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
26
Маартен Мартенс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
АЗ Алкмаар
21
Эрик Хейблок
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
9
Рууд Бойманс
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
43
Давиде Марсура
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
4-1-3-2
18
Альварадо
7
Поульсен
4
Мойсандер
24
Виргевер
4
Марселлис
20
Эльм
26
Мартенс
6
Махер
7
Беренс
17
Алтидор
14
Холмен
3-2-4-1
1
Ханданович
5
Данило
6
Домицци
4
Бенатиа
46
Ферронетти
26
Паскуале
7
Армеро
24
Пациенца
3
Пинци
27
Асамоа
9
Флоро Флорес
26
Мартенс
10
Фалкенбург
10
Фалкенбург
26
Мартенс
14
Холмен
16
Ортис
16
Ортис
14
Холмен
7
Беренс
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
7
Беренс
26
Паскуале
10
Ди Натале
10
Ди Натале
26
Паскуале
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Удинезе
21
Эрик Хейблок
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
9
Рууд Бойманс
АП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
43
Давиде Марсура
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
21
Эрик Хейблок
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
9
Рууд Бойманс
АП
Остались в запасе
43
Давиде Марсура
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча АЗ Алкмаар - Удинезе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
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