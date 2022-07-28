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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Тузла Сити - АЗ Алкмаар
Тузла Сити - АЗ Алкмаар: обзор матча 28 июля 2022
Тузла Сити
28.07.2022, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
0 : 4
Первый матч – 0 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
34'
Д. де Вит
61'
В. Павлидис
63'
М. Лахдо
81'
Ф. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тузла Сити - АЗ Алкмаар
81'
ГОЛ! 0:4!
Ф. де Йонг
Пас отдал
М. Керкез
75'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Д. де Вит
75'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
В. Павлидис
63'
ГОЛ! 0:3!
М. Лахдо
Пас отдал
В. Павлидис
62'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
Т. Рейндерс
62'
Замена
А. Витри
️️️️
П. Хацидиакос
61'
ГОЛ! 0:2!
В. Павлидис
Пас отдал
Д. де Вит
Желтая карточка
N. Gavrić
55'
55'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Й. Одгор
50'
Желтая карточка
П. Хацидиакос
Замена
N. Gavrić
️️️️
A. Hrkać
46'
37'
Желтая карточка
Й. Одгор
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. де Вит
Пас отдал
Х. Эвьен
Желтая карточка
А. Нукич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тузла Сити
27
Nevres Fejzić
ВР
19
Mustafa Šukilović
ЦЗ
29
Damir Mehidić
ЦЗ
8
Мичо Кузманович
ЛВ
21
Belmin Mešinović
ЦП
2
Ясмин Челикович
ЦП
17
Huso Karjašević
ЦП
8
Ante Hrkać
ЦП
24
Петар Мишич
ЦП
14
S. Smajlagic
ЦФ
7
Айдин Нукич
ЦФ
Главный тренер
Драган Йович
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Тузла Сити
30
Bakir Brajlović
ВР
8
Nebojša Gavrić
ЦП
20
Harun Karić
ЦП
40
Adrian Mendes
ЦП
22
Samir Burić
ЦФ
23
Fernando Dario Ferreyra
ЦФ
10
Allan Eleouet
ЦФ
15
Salko Nargalić
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
32
Федде де Йонг
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
2-5-1-2
27
19
29
2
Челикович
17
8
24
Мишич
21
8
Кузманович
7
Нукич
14
4-4-2
12
Верхюлст
4
Мартинс-Инди
31
Беукема
4
Хацидиакос
6
Керкез
20
де Вит
8
Класи
26
Эвьен
14
Рейндерс
21
Одгор
14
Павлидис
8
8
8
8
4
Хацидиакос
16
Витри
16
Витри
4
Хацидиакос
14
Рейндерс
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
14
Рейндерс
21
Одгор
15
Лахдо
15
Лахдо
21
Одгор
20
де Вит
32
де Йонг
32
де Йонг
20
де Вит
14
Павлидис
9
Бараши
9
Бараши
14
Павлидис
Остались в запасе
Тузла Сити
АЗ Алкмаар
30
Bakir Brajlović
ВР
20
Harun Karić
ЦП
40
Adrian Mendes
ЦП
22
Samir Burić
ЦФ
23
Fernando Dario Ferreyra
ЦФ
10
Allan Eleouet
ЦФ
15
Salko Nargalić
ЦФ
Главный тренер
Драган Йович
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
30
Bakir Brajlović
ВР
20
Harun Karić
ЦП
40
Adrian Mendes
ЦП
22
Samir Burić
ЦФ
23
Fernando Dario Ferreyra
ЦФ
10
Allan Eleouet
ЦФ
15
Salko Nargalić
ЦФ
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Драган Йович
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Тузла Сити - АЗ Алкмаар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 33 тур
Тузла Сити
1 : 4
24.05.2024
Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 32 тур
Зриньски
4 : 0
20.05.2024
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 31 тур
Тузла Сити
2 : 5
13.05.2024
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 30 тур
Железничар
2 : 0
03.05.2024
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 29 тур
Тузла Сити
1 : 2
29.04.2024
Игман Конжич
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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