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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЗ Алкмаар - Тузла Сити
АЗ Алкмаар - Тузла Сити: обзор матча 21 июля 2022
АЗ Алкмаар
21.07.2022, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Тузла Сити
12'
Д. де Вит (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Тузла Сити
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
Т. Рейндерс
84'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
73'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. де Вит
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Тузла Сити
27
Nevres Fejzić
ВР
19
Mustafa Šukilović
ЦЗ
2
Ясмин Челикович
ЦП
21
Belmin Mešinović
ЦП
8
Ante Hrkać
ЦП
17
Huso Karjašević
ЦП
7
Айдин Нукич
ЦФ
8
Мичо Кузманович
ЦФ
14
S. Smajlagic
ЦФ
Главный тренер
Драган Йович
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
38
Robin Lathouwers
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
15
Майкель Лахдо
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Тузла Сити
30
Bakir Brajlović
ВР
20
Harun Karić
ЦП
40
Adrian Mendes
ЦП
23
Fernando Dario Ferreyra
ЦФ
15
Salko Nargalić
ЦФ
22
Samir Burić
ЦФ
4-4-2
12
Верхюлст
6
Керкез
31
Беукема
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
14
Рейндерс
8
Класи
26
Эвьен
20
де Вит
21
Одгор
14
Павлидис
1-4-3
27
19
21
8
17
2
Челикович
14
8
Кузманович
7
Нукич
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
14
Рейндерс
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
14
Рейндерс
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Тузла Сити
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
38
Robin Lathouwers
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
30
Bakir Brajlović
ВР
20
Harun Karić
ЦП
40
Adrian Mendes
ЦП
23
Fernando Dario Ferreyra
ЦФ
15
Salko Nargalić
ЦФ
22
Samir Burić
ЦФ
Главный тренер
Драган Йович
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
38
Robin Lathouwers
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Остались в запасе
30
Bakir Brajlović
ВР
20
Harun Karić
ЦП
40
Adrian Mendes
ЦП
23
Fernando Dario Ferreyra
ЦФ
15
Salko Nargalić
ЦФ
22
Samir Burić
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Драган Йович
Статистика матча АЗ Алкмаар - Тузла Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 33 тур
Тузла Сити
1 : 4
24.05.2024
Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 32 тур
Зриньски
4 : 0
20.05.2024
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 31 тур
Тузла Сити
2 : 5
13.05.2024
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 30 тур
Железничар
2 : 0
03.05.2024
Тузла Сити
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 29 тур
Тузла Сити
1 : 2
29.04.2024
Игман Конжич
Информация о матче
Стадион:
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