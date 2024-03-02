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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - Валансьен
Осер - Валансьен: обзор матча 02 марта 2024
Осер
02.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 27 тур
0 : 0
Завершен
Валансьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Валансьен
Замена
E. Maddy
️️️️
Э. Овусу
83'
69'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
М. Ойевуси
Замена
Ф. Айе
️️️️
Г. Перрен
63'
Замена
И. Сумаре
️️️️
А. Онаиву
63'
61'
Желтая карточка
J. Masson
Желтая карточка
Г. Эйн
61'
57'
Желтая карточка
J. Louchet
Желтая карточка
Э. Овусу
45'
+2
39'
Желтая карточка
М. Ойевуси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
5
Жубал
(К)
ЦЗ
92
Клеман Акпа
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
36
Gabin Blancquart
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
23
Julien Masson
(К)
ЦП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
90
Исса Сумаре
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
9
Jean Eric Moursou
ЦП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
22
Yacine El Amri
ЦФ
3-2-1-4
16
Леон
5
Жубал
92
Акпа
26
Джоли
42
Овусу
22
Равелосон
7
Эйн
12
Пелленар
45
Онаиву
9
Синайоко
28
Перрен
4-1-1-4
16
4
36
8
5
6
Бансе
23
11
50
Жуниор
27
Ойевуси
22
Дукуре
45
Онаиву
90
Сумаре
90
Сумаре
45
Онаиву
42
Овусу
34
34
42
Овусу
28
Перрен
97
Айе
97
Айе
28
Перрен
27
Ойевуси
93
Кноккарт
93
Кноккарт
27
Ойевуси
Остались в запасе
Осер
Валансьен
40
Тео Де Персен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
1
Lassana Diabate
ВР
9
Jean Eric Moursou
ЦП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
99
Makabi Lilepo
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
22
Yacine El Amri
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
9
Jean Eric Moursou
ЦП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
99
Makabi Lilepo
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
22
Yacine El Amri
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Осер - Валансьен
2
3
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
12
3
Нарушения
9
17
Офсайды
1
1
Количество передач
561
275
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
70
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Информация о матче
Главный судья:
Абделатиф Херраджи
Стадион:
Аббе-Дешамп
Новости команд
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