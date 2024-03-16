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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - Кан
Осер - Кан: обзор матча 16 марта 2024
Осер
16.03.2024, суббота, 17:00
Франция. Лига 2, 29 тур
2 : 1
Завершен
Кан
76'
Р. Равелосон
82'
Жубал
10'
Г. Кьереме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Кан
86'
Замена
M. Hafid
️️️️
А. Салама
Замена
С. Агузуль
️️️️
Г. Перрен
86'
ГОЛ! 2:1!
Жубал
Пас отдал
П. Джоли
82'
Желтая карточка
И. Сумаре
76'
ГОЛ! 1:1!
Р. Равелосон
Пас отдал
П. Джоли
76'
Замена
И. Сумаре
️️️️
Ф. Айе
74'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Э. Овусу
74'
68'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
М. Отре
Замена
А. Онаиву
️️️️
Л. Синайоко
57'
38'
Желтая карточка
N. Lebreton
27'
Замена
А. Салама
️️️️
Г. Кьереме
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кьереме
Пас отдал
V. Henry
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
5
Жубал
(К)
ЦЗ
92
Клеман Акпа
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
4
V. Henry
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
90
Исса Сумаре
ЛВ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
25
Кантен Добен
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
3-2-1-4
16
Леон
5
Жубал
92
Акпа
26
Джоли
42
Овусу
22
Равелосон
7
Эйн
12
Пелленар
97
Айе
9
Синайоко
28
Перрен
3-4-3
1
Мандре
29
Томас
77
2
Абди
20
23
Отре
27
Кьереме
61
10
19
Менди
4
42
Овусу
10
Диуссе
10
Диуссе
42
Овусу
97
Айе
90
Сумаре
90
Сумаре
97
Айе
28
Перрен
97
Агузуль
97
Агузуль
28
Перрен
9
Синайоко
45
Онаиву
45
Онаиву
9
Синайоко
25
Добен
25
Добен
23
Отре
8
8
23
Отре
27
Кьереме
19
Салама
19
Салама
27
Кьереме
Салама
15
15
Салама
Остались в запасе
Осер
Кан
40
Тео Де Персен
ВР
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
17
Кевен Дануа
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Осер - Кан
1
1
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
15
5
Нарушения
10
18
Офсайды
1
3
Количество передач
544
299
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Аббе-Дешамп
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