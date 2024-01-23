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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Осер
Гренобль - Осер: обзор матча 23 января 2024
Гренобль
23.01.2024, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 21 тур
1 : 1
Завершен
Осер
7'
P. Meissa Ba (П)
3'
Ф. Айе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Осер
90'
+2
Замена
К. Дануа
️️️️
Р. Равелосон
Замена
S. Touray
️️️️
Э. Сильвестр
83'
Замена
В. Постолачи
️️️️
А. Сбаи
82'
79'
Замена
E. Maddy
️️️️
Г. Перрен
64'
Замена
И. Сумаре
️️️️
А. Онаиву
59'
Желтая карточка
К. Акпа
Желтая карточка
Г. Пакье
45'
+1
Желтая карточка
Л. Жозеф
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
P. Meissa Ba
7'
3'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Айе
Пас отдал
Р. Равелосон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Осер
16
Донован Леон
ВР
5
Жубал
(К)
ЦЗ
92
Клеман Акпа
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
45
Адо Онаиву
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
15
Abiezer Jeno
ЦП
14
Loïc Nestor
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
22
Анже-Лоик Н'Гатта
ЦЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
4-3-3
1
Мобле
39
6
Монфрей
4
Диарра
29
Пакье
10
Сильвестр
6
25
Валь
75
Жозеф
5
10
Сбаи
3-1-1-1-4
16
Леон
26
Джоли
92
Акпа
5
Жубал
22
Равелосон
10
Диуссе
7
Эйн
97
Айе
28
Перрен
12
Пелленар
45
Онаиву
10
Сильвестр
22
22
10
Сильвестр
10
Сбаи
9
Постолачи
9
Постолачи
10
Сбаи
45
Онаиву
90
Сумаре
90
Сумаре
45
Онаиву
28
Перрен
34
34
28
Перрен
22
Равелосон
17
Дануа
17
Дануа
22
Равелосон
Остались в запасе
Гренобль
Осер
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
15
Abiezer Jeno
ЦП
14
Loïc Nestor
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
40
Тео Де Персен
ВР
22
Анже-Лоик Н'Гатта
ЦЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
15
Abiezer Jeno
ЦП
14
Loïc Nestor
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
22
Анже-Лоик Н'Гатта
ЦЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Гренобль - Осер
2
1
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
8
Количество передач
412
552
Сейвы
2
5
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
16
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Gael Angoula, France
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
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