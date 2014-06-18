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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Австралия - Нидерланды
Австралия - Нидерланды: обзор матча 18 июня 2014
Австралия
18.06.2014, среда, 20:00
Чемпионат мира, группа B, 2 тур
2 : 3
Завершен
Нидерланды
21'
Т. Кэхилл
55'
М. Йединак (П)
20'
А. Роббен
57'
Р. ван Перси
67'
М. Депай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австралия - Нидерланды
85'
Замена
Д. Ленс
️️️️
Р. ван Перси
76'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
А. Таггарт
️️️️
Т. Оар
74'
Замена
Б. Халлоран
️️️️
Т. Кэхилл
68'
67'
ГОЛ! 2:3!
М. Депай
Пас отдал
Д. Де Гузман
57'
ГОЛ! 2:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
М. Депай
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Йединак
55'
Замена
О. Бозанич
️️️️
М. Брешиано
53'
48'
Желтая карточка
Р. ван Перси
45'
+1
Замена
М. Депай
️️️️
Б. Мартинс-Инди
44'
Травма
Б. Мартинс-Инди
Желтая карточка
Т. Кэхилл
42'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кэхилл
Пас отдал
Р. МакГован
21'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Пас отдал
Д. Блинд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
14
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Мэттью Спиранович
ЦЗ
22
Алекс Уилкинсон
ЦЗ
19
Райан МакГован
ПЗ
11
Томас Оар
ЛП
17
Мэтт МакКэй
ЦП
15
Майл Йединак
(К)
ЦП
23
Марко Брешиано
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
4
Тим Кэхилл
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ПАЗ
8
Джонатан Де Гузман
ОП
6
Найджел Де Йонг
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
11
Арьен Роббен
ЦФ
9
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Австралия
18
Юджин Галекович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
2
Иван Франьич
ЛЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Марк Миллиган
ЦЗ
14
Джеймс Тройси
ЛП
16
Джеймс Холланд
ОП
10
Бен Халлоран
ЦП
8
Массимо Луонго
ЦП
13
Оливер Бозанич
АП
20
Дарио Видошич
ЦФ
9
Адам Таггарт
ЦФ
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
16
Йорди Класи
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-3-2-1
1
Райан
14
Дэвидсон
6
Спиранович
22
Уилкинсон
19
МакГован
11
Оар
15
Йединак
17
МакКэй
23
Брешиано
7
Леки
4
Кэхилл
4-3-1-2
13
Силлессен
6
де Врей
4
Мартинс-Инди
0
Влаар
17
Блинд
0
Янмат
8
Де Гузман
6
Де Йонг
10
Снейдер
9
ван Перси
11
Роббен
4
Кэхилл
10
Халлоран
10
Халлоран
4
Кэхилл
23
Брешиано
13
Бозанич
13
Бозанич
23
Брешиано
11
Оар
9
Таггарт
9
Таггарт
11
Оар
8
Де Гузман
8
Вейналдум
8
Вейналдум
8
Де Гузман
9
ван Перси
7
Ленс
7
Ленс
9
ван Перси
4
Мартинс-Инди
10
Депай
10
Депай
4
Мартинс-Инди
Остались в запасе
Австралия
Нидерланды
18
Юджин Галекович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
2
Иван Франьич
ЛЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Марк Миллиган
ЦЗ
14
Джеймс Тройси
ЛП
16
Джеймс Холланд
ОП
8
Массимо Луонго
ЦП
20
Дарио Видошич
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
16
Йорди Класи
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
18
Юджин Галекович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
2
Иван Франьич
ЛЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Марк Миллиган
ЦЗ
14
Джеймс Тройси
ЛП
16
Джеймс Холланд
ОП
8
Массимо Луонго
ЦП
20
Дарио Видошич
ЦФ
Остались в запасе
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
16
Йорди Класи
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Австралия - Нидерланды
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Джамель Хаймуди
(Оран)
Стадион:
Бейра-Рио
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