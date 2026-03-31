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Товарищеские матчи. Сборные
Австралия - Кюрасао
Австралия - Кюрасао: обзор матча 31 марта 2026
Австралия
31.03.2026, вторник, 12:10
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 1
Завершен
Кюрасао
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Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
Вчера, 08:25
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ЧМ-2026. Египет в серии пенальти прошел Австралию
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Обзор матча Австралия – Египет голы и лучшие моменты (Видео)
3 июля
Игрок Египта едва не умер во время матча ЧМ-2026
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Австралия – Египет: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июля 2026
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22.07.2026
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- : -
27.07.2026
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- : -
29.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
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Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
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- : -
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1 : 1
03.07.2026
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Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
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0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
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Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Чемпионат мира, 2 тур
США
2 : 0
19.06.2026
Австралия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Чемпионат мира, 2 тур
США
2 : 0
19.06.2026
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Австралия
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14.06.2026
Турция
Товарищеские матчи. Сборные,
Швейцария
1 : 1
06.06.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Чемпионат мира, 1 тур
Германия
7 : 1
14.06.2026
Кюрасао
Товарищеские матчи. Сборные,
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные,
Шотландия
4 : 1
30.05.2026
Кюрасао
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