10 июня в Джидде на стадионе King Abdullah Sports City в рамках десятого тура азиатской квалификации ЧМ состоится принципиальный матч между Саудовской Аравией и Австралией. Обе команды претендуют на прямой выход в следующий раунд, и встреча обещает стать напряжeнной и тактически насыщенной.
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия занимает 3-е место с 13 очками и сохраняет шансы на продвижение. Команда набрала ход: три последних матча в квалификации выиграны без пропущенных мячей, в том числе важная победа над Бахрейном (2:0) в предыдущем туре. За последние 5 встреч арабийцы пропустили лишь один гол, продемонстрировав высокую надeжность в обороне. Средняя результативность – 1.60 гола за матч, при этом атакующие действия команды варьируются от позиционного давления до быстрых фланговых атак. Форвард Салех Аль-Шехри остаeтся ключевой фигурой, забив 5 голов в 14 играх.
Австралия
Австралийцы набрали 16 очков и идут вторыми, находясь в шаге от квалификации. Последние 3 матча в квалификации команда выигрывает, не пропуская ни одного мяча от Японии, Китая и Индонезии. В последних 5 играх «Соккеруз» забили 10 голов, в среднем по 2.00 за матч, при этом допустив всего 3 пропущенных. Мартин Бойл – лучший бомбардир команды, активно участвующий в комбинационной игре. Сборная Австралии демонстрирует организованную оборону и стремительный переход из защиты в атаку, чем часто застает соперников врасплох.
Факты о командах
Саудовская Аравия
- 3-е место в группе, 13 очков
- Не проигрывает и не пропускает в 3 последних матчах квалификации
- В последних 5 матчах: 8 забитых и всего 1 пропущенный
- Аль-Шехри – 5 голов в 14 матчах
- Не проигрывает в 5 последних матчах
Австралия
- 2-е место, 16 очков
- Победа в 3 последних матчах квалификации
- В последних 5 играх: 10 забитых, 3 пропущенных
- Бойл – 4 гола в 12 матчах
- Забивает в 4 матчах подряд
Прогноз на матч Саудовская Аравия – Австралия
Матч обещает быть равным: обе команды в хорошей форме и демонстрируют надежность в обороне. Австралия обладает чуть более сбалансированным составом и выиграла 3 последних квалификационных матча, но Саудовская Аравия играет дома и не пропускает уже 4 матча подряд. В такой встрече многое будет зависеть от первых 20 минут и эффективности стандартов. Ожидаем закрытую игру с ограниченным числом голевых моментов. Вероятным выглядит ничейный результат, где обе команды отметятся забитыми мячами.
Прогноз на точный счeт: 1:1
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75