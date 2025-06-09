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Прогноз на точный счёт матча Саудовская Аравия – Австралия: Квалификация ЧМ. Азия, 10 июня 2025

09 июня 2025 11:25
Саудовская Аравия - Австралия
10 июн. 2025, вторник 21:15 | Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, группа C, 10 тур
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6.50
Точный счёт 1:1
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10 июня в Джидде на стадионе King Abdullah Sports City в рамках десятого тура азиатской квалификации ЧМ состоится принципиальный матч между Саудовской Аравией и Австралией. Обе команды претендуют на прямой выход в следующий раунд, и встреча обещает стать напряжeнной и тактически насыщенной.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия занимает 3-е место с 13 очками и сохраняет шансы на продвижение. Команда набрала ход: три последних матча в квалификации выиграны без пропущенных мячей, в том числе важная победа над Бахрейном (2:0) в предыдущем туре. За последние 5 встреч арабийцы пропустили лишь один гол, продемонстрировав высокую надeжность в обороне. Средняя результативность – 1.60 гола за матч, при этом атакующие действия команды варьируются от позиционного давления до быстрых фланговых атак. Форвард Салех Аль-Шехри остаeтся ключевой фигурой, забив 5 голов в 14 играх.

Австралия

Австралийцы набрали 16 очков и идут вторыми, находясь в шаге от квалификации. Последние 3 матча в квалификации команда выигрывает, не пропуская ни одного мяча от Японии, Китая и Индонезии. В последних 5 играх «Соккеруз» забили 10 голов, в среднем по 2.00 за матч, при этом допустив всего 3 пропущенных. Мартин Бойл – лучший бомбардир команды, активно участвующий в комбинационной игре. Сборная Австралии демонстрирует организованную оборону и стремительный переход из защиты в атаку, чем часто застает соперников врасплох.

Факты о командах

Саудовская Аравия

  • 3-е место в группе, 13 очков
  • Не проигрывает и не пропускает в 3 последних матчах квалификации
  • В последних 5 матчах: 8 забитых и всего 1 пропущенный
  • Аль-Шехри – 5 голов в 14 матчах
  • Не проигрывает в 5 последних матчах

Австралия

  • 2-е место, 16 очков
  • Победа в 3 последних матчах квалификации
  • В последних 5 играх: 10 забитых, 3 пропущенных
  • Бойл – 4 гола в 12 матчах
  • Забивает в 4 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
40% (2)
60% (3)
7
Забитых мячей
10
1.4
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Саудовская Аравия
1 : 2
10.06.2025
Австралия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 5 тур
Австралия
0 : 0
14.11.2024
Саудовская Аравия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур
Австралия
3 : 2
08.06.2017
Саудовская Аравия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 3 тур
Саудовская Аравия
2 : 2
06.10.2016
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные,
Саудовская Аравия
2 : 3
08.09.2014
Австралия

Прогноз на матч Саудовская Аравия – Австралия

Матч обещает быть равным: обе команды в хорошей форме и демонстрируют надежность в обороне. Австралия обладает чуть более сбалансированным составом и выиграла 3 последних квалификационных матча, но Саудовская Аравия играет дома и не пропускает уже 4 матча подряд. В такой встрече многое будет зависеть от первых 20 минут и эффективности стандартов. Ожидаем закрытую игру с ограниченным числом голевых моментов. Вероятным выглядит ничейный результат, где обе команды отметятся забитыми мячами.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

6.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап Австралия Саудовская Аравия
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