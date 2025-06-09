10 июня в Джидде на стадионе King Abdullah Sports City в рамках десятого тура азиатской квалификации ЧМ состоится принципиальный матч между Саудовской Аравией и Австралией. Обе команды претендуют на прямой выход в следующий раунд, и встреча обещает стать напряжeнной и тактически насыщенной.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия занимает 3-е место с 13 очками и сохраняет шансы на продвижение. Команда набрала ход: три последних матча в квалификации выиграны без пропущенных мячей, в том числе важная победа над Бахрейном (2:0) в предыдущем туре. За последние 5 встреч арабийцы пропустили лишь один гол, продемонстрировав высокую надeжность в обороне. Средняя результативность – 1.60 гола за матч, при этом атакующие действия команды варьируются от позиционного давления до быстрых фланговых атак. Форвард Салех Аль-Шехри остаeтся ключевой фигурой, забив 5 голов в 14 играх.

Австралия

Австралийцы набрали 16 очков и идут вторыми, находясь в шаге от квалификации. Последние 3 матча в квалификации команда выигрывает, не пропуская ни одного мяча от Японии, Китая и Индонезии. В последних 5 играх «Соккеруз» забили 10 голов, в среднем по 2.00 за матч, при этом допустив всего 3 пропущенных. Мартин Бойл – лучший бомбардир команды, активно участвующий в комбинационной игре. Сборная Австралии демонстрирует организованную оборону и стремительный переход из защиты в атаку, чем часто застает соперников врасплох.

Факты о командах

Саудовская Аравия

3-е место в группе, 13 очков

Не проигрывает и не пропускает в 3 последних матчах квалификации

В последних 5 матчах: 8 забитых и всего 1 пропущенный

Аль-Шехри – 5 голов в 14 матчах

Не проигрывает в 5 последних матчах

Австралия

2-е место, 16 очков

Победа в 3 последних матчах квалификации

В последних 5 играх: 10 забитых, 3 пропущенных

Бойл – 4 гола в 12 матчах

Забивает в 4 матчах подряд

Личные встречи 0% (0) 40% (2) 60% (3) 7 Забитых мячей 10 1.4 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур Саудовская Аравия 1 : 2 Австралия Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 5 тур Австралия 0 : 0 Саудовская Аравия Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур Австралия 3 : 2 Саудовская Аравия Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 3 тур Саудовская Аравия 2 : 2 Австралия Товарищеские матчи. Сборные, Саудовская Аравия 2 : 3 Австралия

Прогноз на матч Саудовская Аравия – Австралия

Матч обещает быть равным: обе команды в хорошей форме и демонстрируют надежность в обороне. Австралия обладает чуть более сбалансированным составом и выиграла 3 последних квалификационных матча, но Саудовская Аравия играет дома и не пропускает уже 4 матча подряд. В такой встрече многое будет зависеть от первых 20 минут и эффективности стандартов. Ожидаем закрытую игру с ограниченным числом голевых моментов. Вероятным выглядит ничейный результат, где обе команды отметятся забитыми мячами.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: