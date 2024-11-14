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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Австралия - Саудовская Аравия
Австралия - Саудовская Аравия: обзор матча 14 ноября 2024
Австралия
14.11.2024, четверг, 12:10
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 5 тур
0 : 0
Завершен
Саудовская Аравия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австралия - Саудовская Аравия
Желтая карточка
Д. Гериа
90'
+2
Замена
К. Йенги
️️️️
Э. О'Нил
90'
+1
88'
Замена
С. Аль-Ганнам
️️️️
Ф. Аль-Гамди
88'
Замена
А. Аль-Салули
️️️️
М. Аль-Сахафи
Замена
А. Бехич
️️️️
Д. Бос
82'
Замена
A. Caceres
️️️️
Н. Велупиллай
74'
Замена
Б. Боррелло
️️️️
М. Дюк
74'
Желтая карточка
Р. МакГри
65'
63'
Желтая карточка
А. аль-Булеахи
57'
Замена
А. аль-Хаибари
️️️️
М. Фахз Аль-Джувейр
57'
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
С. Аль-Шехри
Замена
Н. Велупиллай
️️️️
А. Хрустич
46'
16'
Желтая карточка
А. Аль-Кассар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
12
Джо Гаучи
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
6
Джейсон Гериа
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
3
Льюис Миллер
ПЗ
13
Эйден О'Нил
ЦП
22
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
14
Райли МакГри
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Саудовская Аравия
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
13
Яссир аш-Шахрани
(К)
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
7
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
8
Марван Аль-Сахафи
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Rhyan Grant
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
10
Нишан Велупиллай
ЦП
7
Патрик Язбек
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
5
Anthony Caceres
ЦП
9
Кусини Йенги
ЦФ
12
Пол Иццо
ЦФ
11
Брендон Боррелло
ЦФ
Саудовская Аравия
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
3
Али Ладжами
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
18
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
A. Fallatah
ЦП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
17
Саад Аль-Нассер
АП
20
Абдулла Радиф
ЦФ
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Гаучи
6
Гериа
19
Суттар
21
Берджесс
5
Бос
3
Миллер
13
О'Нил
22
Ирвин
14
МакГри
10
Хрустич
15
Дюк
3-3-1-1-2
22
Аль-Кассар
13
аш-Шахрани
5
Тамбакти
5
аль-Булеахи
12
Абдулхамид
10
Аль-Гамди
6
Аль-Давсари
7
Аль-Джувейр
8
Аль-Сахафи
9
Аль-Бурайкан
11
Аль-Шехри
5
Бос
16
Бехич
16
Бехич
5
Бос
10
Хрустич
10
Велупиллай
10
Велупиллай
10
Хрустич
Велупиллай
5
5
Велупиллай
13
О'Нил
9
Йенги
9
Йенги
13
О'Нил
15
Дюк
11
Боррелло
11
Боррелло
15
Дюк
8
Аль-Сахафи
3
Аль-Салули
3
Аль-Салули
8
Аль-Сахафи
10
Аль-Гамди
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
10
Аль-Гамди
7
Аль-Джувейр
15
аль-Хаибари
15
аль-Хаибари
7
Аль-Джувейр
11
Аль-Шехри
19
Аль-Хамдан
19
Аль-Хамдан
11
Аль-Шехри
Остались в запасе
Австралия
Саудовская Аравия
1
Мэтью Райан
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Rhyan Grant
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
7
Патрик Язбек
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
12
Пол Иццо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
3
Али Ладжами
ЦЗ
7
A. Fallatah
ЦП
17
Саад Аль-Нассер
АП
18
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
20
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
1
Мэтью Райан
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Rhyan Grant
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
7
Патрик Язбек
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
12
Пол Иццо
ЦФ
Остались в запасе
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
3
Али Ладжами
ЦЗ
7
A. Fallatah
ЦП
17
Саад Аль-Нассер
АП
18
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
20
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Австралия - Саудовская Аравия
2
2
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
8
Офсайды
7
5
Количество передач
358
491
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Адель Али Аль-Накби
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Посещаемость:
27491
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