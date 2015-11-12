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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Австралия - Киргизия
Австралия - Киргизия: обзор матча 12 ноября 2015
Австралия
12.11.2015, четверг, 12:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 7 тур
3 : 0
Завершен
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Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
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Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
17.11.2026
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