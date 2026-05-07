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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Аудакс Итальяно - Васко да Гама
Аудакс Итальяно - Васко да Гама: обзор матча 07 мая 2026
Аудакс Итальяно
07.05.2026, четверг, 01:00
Копа Судамерикана, группа G, 4 тур
1 : 2
Завершен
Васко да Гама
5'
А. Сальдивия (АГ)
64'
C. Spinelli (П)
71'
М. Франка
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аудакс Итальяно - Васко да Гама
Завершен
90'
+6
Желтая карточка
Алан Сальдивия
Замена
Diego Coelho
️️️️➡️️
Marco Collao
90'
90'
+6'
89'
Замена
Riquelme Avellar
️️️️➡️️
Нуну Морейра
89'
Замена
Walace
️️️️➡️️
Лукас Питон
89'
Замена
Lukas Zuccarello
️️️️➡️️
Marino Hinestroza
Замена
Rodrigo Cabral
️️️️➡️️
Giovani Chiaverano
83'
Замена
Ignacio Fuenzalida
️️️️➡️️
Michael Fuentes
83'
Замена
Favian Loyola
️️️️➡️️
M. Sandoval
83'
77'
Желтая карточка
Лукас Питон
76'
Желтая карточка
Кауан Баррос
Замена
Oliver Rojas
️️️️➡️️
Vicente Zenteno
72'
71'
ГОЛ! 1:2!
Матеус Франка
Пас отдал
Нуну Морейра
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Claudio Spinelli
Желтая карточка
Michael Fuentes
63'
Красная карточка
Marcelo Ortíz
62'
57'
Желтая карточка
Матеус Франка
Желтая карточка
Marco Collao
53'
Желтая карточка
Tomás Ahumada
51'
46'
Замена
Матеус Франка
️️️️➡️️
JP
46'
Замена
Ramon Rique
️️️️➡️️
Че Че
45'
+5'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Алан Сальдивия
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аудакс Итальяно
1
Tomás Ahumada
ВР
13
Enzo Ferrario
ЦЗ
29
Marcelo Ortíz
ЦЗ
4
Daniel Piña
ЦЗ
23
Esteban Matus
ЦЗ
8
Marco Collao
(К)
ЦЗ
7
Paolo Guajardo
ЦП
6
M. Sandoval
ЦП
2
Vicente Zenteno
ЦП
27
Michael Fuentes
ЦФ
21
Giovani Chiaverano
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Васко да Гама
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
43
Lucas Freitas
ЦЗ
4
Алан Сальдивия
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
88
Кауан Баррос
ЦП
3
Че Че
ЦП
98
JP
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
18
Marino Hinestroza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Аудакс Итальяно
25
Pedro Garrido
ВР
15
Tomás Cayuqueo
ЦЗ
20
Martín Jiménez
ЦЗ
14
Diego Monreal
ЦЗ
16
Oliver Rojas
ЦП
19
Tomás Leyton
ЦП
22
Martín Valdés
ЦП
30
J. Ahumada
ЦФ
33
Ignacio Fuenzalida
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
17
Favian Loyola
ЦФ
9
Diego Coelho
ЦФ
Васко да Гама
37
Pablo
ВР
64
Walace
ЦЗ
82
Riquelme Avellar
ЦЗ
54
Alison
ЦЗ
80
Bruno André Azevedo Ribeiro
ЦЗ
87
Breno Vereza da Silva
ЦЗ
83
Ramon Rique
ЦП
86
Lukas Zuccarello
ЦП
67
Samuel
ЦП
50
Gustavo Guimarães Soares
ЦП
9
Матеус Франка
АП
74
Andrey Fernandes de Oliveira Nunes
ЦФ
3-2-3-2
1
4
23
8
29
13
7
6
2
21
27
4-3-1-2
13
Фузато
96
Энрике
43
4
Сальдивия
6
Питон
88
Баррос
3
Че Че
98
17
Морейра
18
77
2
16
16
2
27
33
33
27
21
10
10
21
6
17
17
6
8
9
9
8
6
Питон
64
64
6
Питон
17
Морейра
82
82
17
Морейра
3
Че Че
83
83
3
Че Че
18
86
86
18
98
9
Франка
9
Франка
98
Остались в запасе
Аудакс Итальяно
Васко да Гама
25
Pedro Garrido
ВР
15
Tomás Cayuqueo
ЦЗ
20
Martín Jiménez
ЦЗ
14
Diego Monreal
ЦЗ
19
Tomás Leyton
ЦП
22
Martín Valdés
ЦП
30
J. Ahumada
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
37
Pablo
ВР
54
Alison
ЦЗ
80
Bruno André Azevedo Ribeiro
ЦЗ
87
Breno Vereza da Silva
ЦЗ
67
Samuel
ЦП
50
Gustavo Guimarães Soares
ЦП
74
Andrey Fernandes de Oliveira Nunes
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
25
Pedro Garrido
ВР
15
Tomás Cayuqueo
ЦЗ
20
Martín Jiménez
ЦЗ
14
Diego Monreal
ЦЗ
19
Tomás Leyton
ЦП
22
Martín Valdés
ЦП
30
J. Ahumada
ЦФ
Остались в запасе
37
Pablo
ВР
54
Alison
ЦЗ
80
Bruno André Azevedo Ribeiro
ЦЗ
87
Breno Vereza da Silva
ЦЗ
67
Samuel
ЦП
50
Gustavo Guimarães Soares
ЦП
74
Andrey Fernandes de Oliveira Nunes
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Аудакс Итальяно - Васко да Гама
3
1
4
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
16
9
Офсайды
3
0
Количество передач
315
376
Сейвы
7
3
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
0.4
2.64
xGP (предотвращенные голы)
-0.86
-0.86
Информация о матче
Главный судья:
Jhon Alexander Ospina Londono, Colombia
Стадион:
Бисентенарио де Ла-Флорида
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- : -
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Копа Судамерикана, 1/16 финала
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