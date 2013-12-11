Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Раджа - Окленд Сити
Раджа - Окленд Сити: обзор матча 11 декабря 2013
Раджа
11.12.2013, среда, 23:30
Клубный чемпионат мира, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Окленд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Раджа - Окленд Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Раджа
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Раджа
1 : 0
19.01.2025
Маниема Юнион
Лига чемпионов Африки, 5 тур
ФАР Рабат
1 : 1
11.01.2025
Раджа
Лига чемпионов Африки, 4 тур
Раджа
1 : 0
04.01.2025
Мамелоди Сандаунс
Лига чемпионов Африки, 3 тур
Мамелоди Сандаунс
1 : 0
15.12.2024
Раджа
Лига чемпионов Африки, 2 тур
Маниема Юнион
1 : 1
07.12.2024
Раджа
Окленд Сити
Межконтинентальный кубок, 1/8 финала
Пирамидс
3 : 0
14.09.2025
Окленд Сити
Межконтинентальный кубок, 1 раунд
Пирамидс
3 : 0
14.09.2025
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Окленд Сити
1 : 1
24.06.2025
Бока Хуниорс
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Бенфика
6 : 0
20.06.2025
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Бавария
10 : 0
15.06.2025
Окленд Сити
Информация о матче
Стадион:
Стад Адрар
Новости команд
Все
Раджа
Окленд Сити
Клубный ЧМ. «Бока Хуниорс» не смог победить «Окленд Сити», пропустивший 16 голов в 2 предыдущих матчах
2025.06.25 00:53
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025
2025.06.24 20:50
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: прогноз и ставки на матч 24 июня 2025 с коэффициентом 2.10
2025.06.23 13:34
Прогноз на точный счет матча «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: Клубный чемпионат мира, 24 июня 2025
2025.06.23 09:47
Клубный ЧМ. «Бенфика» разгромила «Окленд Сити» (6:0) – матч длился более 4 часов
2025.06.20 23:14
Стало известно, сколько «Динамо» заплатило за марокканца Маухуба
2024.08.02 20:33
4
«Динамо» подписало игрока олимпийской сборной Марокко
2024.07.30 07:55
5
Клубный ЧМ. «Бока Хуниорс» не смог победить «Окленд Сити», пропустивший 16 голов в 2 предыдущих матчах
2025.06.25 00:53
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025
2025.06.24 20:50
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: прогноз и ставки на матч 24 июня 2025 с коэффициентом 2.10
2025.06.23 13:34
Прогноз на точный счет матча «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: Клубный чемпионат мира, 24 июня 2025
2025.06.23 09:47
Клубный ЧМ. «Бенфика» разгромила «Окленд Сити» (6:0) – матч длился более 4 часов
2025.06.20 23:14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+