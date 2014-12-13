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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Эс Шетиф - Окленд Сити
Эс Шетиф - Окленд Сити: обзор матча 13 декабря 2014
Эс Шетиф
13.12.2014, суббота, 19:00
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Окленд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эс Шетиф - Окленд Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эс Шетиф
Клубный чемпионат мира
Эс Шетиф
2 : 2
17.12.2014
Вестерн Сидней Уондерерс
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Эс Шетиф
0 : 1
13.12.2014
Окленд Сити
Окленд Сити
Межконтинентальный кубок, 1/8 финала
Пирамидс
3 : 0
14.09.2025
Окленд Сити
Межконтинентальный кубок, 1 раунд
Пирамидс
3 : 0
14.09.2025
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Окленд Сити
1 : 1
24.06.2025
Бока Хуниорс
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Бенфика
6 : 0
20.06.2025
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Бавария
10 : 0
15.06.2025
Окленд Сити
Информация о матче
Стадион:
Принц Мулай Абдалла
Новости команд
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Эс Шетиф
Окленд Сити
Клубный ЧМ. «Бока Хуниорс» не смог победить «Окленд Сити», пропустивший 16 голов в 2 предыдущих матчах
2025.06.25 00:53
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025
2025.06.24 20:50
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: прогноз и ставки на матч 24 июня 2025 с коэффициентом 2.10
2025.06.23 13:34
Прогноз на точный счет матча «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: Клубный чемпионат мира, 24 июня 2025
2025.06.23 09:47
Клубный ЧМ. «Бенфика» разгромила «Окленд Сити» (6:0) – матч длился более 4 часов
2025.06.20 23:14
Клубный ЧМ. «Бока Хуниорс» не смог победить «Окленд Сити», пропустивший 16 голов в 2 предыдущих матчах
2025.06.25 00:53
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025
2025.06.24 20:50
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: прогноз и ставки на матч 24 июня 2025 с коэффициентом 2.10
2025.06.23 13:34
Прогноз на точный счет матча «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: Клубный чемпионат мира, 24 июня 2025
2025.06.23 09:47
Клубный ЧМ. «Бенфика» разгромила «Окленд Сити» (6:0) – матч длился более 4 часов
2025.06.20 23:14
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