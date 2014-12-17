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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Эс Шетиф - Вестерн Сидней Уондерерс
Эс Шетиф - Вестерн Сидней Уондерерс: обзор матча 17 декабря 2014
Эс Шетиф
17.12.2014, среда, 19:30
Клубный чемпионат мира
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Вестерн Сидней Уондерерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эс Шетиф - Вестерн Сидней Уондерерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эс Шетиф
Клубный чемпионат мира
Эс Шетиф
2 : 2
17.12.2014
Вестерн Сидней Уондерерс
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Эс Шетиф
0 : 1
13.12.2014
Окленд Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
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Эс Шетиф
Вестерн Сидней Уондерерс
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
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2024.09.06 23:15
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
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2025.09.16 11:41
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
2024.12.24 10:30
1
Мата стал совладельцем американского клуба
2024.11.21 00:12
«Вестерн Сидней» подписал победителя ЧМ и Евро
2024.09.06 23:15
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