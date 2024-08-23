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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Бельграно - Атлетико Паранаэнсе
Бельграно - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 23 августа 2024
Бельграно
23.08.2024, пятница, 01:00
Копа Судамерикана, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
54'
Г. Мастриани
89'
L. Di Yorio
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бельграно - Атлетико Паранаэнсе
89'
ГОЛ! 0:2!
L. Di Yorio
Пас отдал
Кристиан
Желтая карточка
F. Jara
88'
Замена
G. Heredia
️️️️
R. Delgado
88'
87'
Замена
Д. Оливейра
️️️️
Т. Куэльо
Замена
M. Suárez
️️️️
J. Velázquez
67'
65'
Желтая карточка
Кристиан
64'
Замена
L. Di Yorio
️️️️
Г. Мастриани
64'
Замена
Габриэль
️️️️
Фернандиньо
54'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мастриани
Пас отдал
Т. Хелено
49'
Желтая карточка
Фернандиньо
Замена
Б. Рейна
️️️️
Э. Ролон
46'
Замена
N. Fernández
️️️️
П. Чаваррия
46'
24'
Замена
Фернандо
️️️️
Б. Запелли
21'
Красная карточка
Л. Эскивель
20'
Желтая карточка
Эрик
Желтая карточка
Э. Ролон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
33
Rafael Delgado
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
14
Juan Barinaga
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
53
Juan Velázquez
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
29
Franco Jara
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
18
Кристиан
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Бельграно
1
Juan Espinola
ВР
15
Francisco Facello
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
9
Matías Suárez
ЦФ
22
Nicolás Fernández
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
8
João Cruz
ЦП
11
Никао
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
3-1-3-3
23
2
Морено
37
Тройло
33
19
Киньон
14
35
Ролон
53
29
19
Чаваррия
11
3-3-3-1
24
Линк
37
Эскивель
27
Роша
44
Хелено
14
Эрик
5
Фернандиньо
18
Кристиан
17
Каноббио
10
Запелли
28
Куэльо
39
Мастриани
33
34
34
33
35
Ролон
77
Рейна
77
Рейна
35
Ролон
53
9
9
53
19
Чаваррия
22
22
19
Чаваррия
10
Запелли
12
Фернандо
12
Фернандо
10
Запелли
5
Фернандиньо
6
Габриэль
6
Габриэль
5
Фернандиньо
28
Куэльо
20
Оливейра
20
Оливейра
28
Куэльо
39
Мастриани
9
9
39
Мастриани
Остались в запасе
Бельграно
Атлетико Паранаэнсе
1
Juan Espinola
ВР
15
Francisco Facello
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
1
Mycael
ВР
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
8
João Cruz
ЦП
11
Никао
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
1
Juan Espinola
ВР
15
Francisco Facello
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
8
João Cruz
ЦП
11
Никао
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Бельграно - Атлетико Паранаэнсе
2
1
3
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
12
1
Нарушения
9
14
Офсайды
2
0
Количество передач
472
158
Точность передач %
84
60
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Бенитес
Стадион:
Estadio Hernan Ramírez Villegas, Pereira
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