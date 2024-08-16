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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Атлетико Паранаэнсе - Бельграно
Атлетико Паранаэнсе - Бельграно: обзор матча 16 августа 2024
Атлетико Паранаэнсе
16.08.2024, пятница, 01:00
Копа Судамерикана, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Бельграно
41'
Эрик
63'
Кристиан
1'
F. Jara
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Бельграно
Желтая карточка
Фернандиньо
86'
Замена
Фернандо
️️️️
Г. Мастриани
86'
Замена
L. Di Yorio
️️️️
А. Каноббио
86'
85'
Замена
R. Delgado
️️️️
N. Meriano
85'
Замена
S. Longo
️️️️
F. González Metilli
Замена
L. Godoy
️️️️
Т. Куэльо
74'
68'
Замена
Б. Рейна
️️️️
N. Fernández
ГОЛ! 2:1!
Кристиан
Пас отдал
Л. Эскивель
63'
61'
Желтая карточка
I. Chicco
61'
Замена
G. Heredia
️️️️
Э. Ролон
61'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
F. Jara
Замена
Д. Оливейра
️️️️
Эрик
58'
ГОЛ! 1:1!
Эрик
Пас отдал
Л. Эскивель
41'
36'
Желтая карточка
Ф. Киньон
30'
Желтая карточка
J. Barinaga
Желтая карточка
А. Каноббио
30'
Желтая карточка
Т. Хелено
27'
1'
ГОЛ! 0:1!
F. Jara
Пас отдал
J. Velázquez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
18
Кристиан
ЦП
8
João Cruz
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
(К)
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
14
Juan Barinaga
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
53
Juan Velázquez
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
22
Nicolás Fernández
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
88
Zé Vitor
ЦП
11
Никао
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Бельграно
1
Juan Espinola
ВР
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
33
Rafael Delgado
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
19
Ignacio Tapia
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
9
Matías Suárez
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
3-4-2-1
24
Линк
27
Роша
44
Хелено
37
Эскивель
14
Эрик
18
Кристиан
8
5
Фернандиньо
28
Куэльо
17
Каноббио
39
Мастриани
3-1-3-3
23
2
Морено
6
6
19
Киньон
14
35
Ролон
53
29
22
11
39
Мастриани
12
Фернандо
12
Фернандо
39
Мастриани
28
Куэльо
29
29
28
Куэльо
17
Каноббио
9
9
17
Каноббио
14
Эрик
20
Оливейра
20
Оливейра
14
Эрик
35
Ролон
34
34
35
Ролон
6
33
33
6
22
77
Рейна
77
Рейна
22
11
5
5
11
29
19
Чаваррия
19
Чаваррия
29
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Бельграно
1
Mycael
ВР
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
88
Zé Vitor
ЦП
11
Никао
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
1
Juan Espinola
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
19
Ignacio Tapia
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
9
Matías Suárez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
88
Zé Vitor
ЦП
11
Никао
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Остались в запасе
1
Juan Espinola
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
19
Ignacio Tapia
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
9
Matías Suárez
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Бельграно
3
3
Всего ударов по воротам
20
18
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
9
9
Офсайды
3
1
Количество передач
370
313
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
8
10
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Gery Vargas, Bolivia
Стадион:
Арена да Байшада
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