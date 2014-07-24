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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Атлетико Насьональ - Монако
Атлетико Насьональ - Монако: обзор матча 24 июля 2014
Атлетико Насьональ
24.07.2014, четверг, 04:00
Товарищеские матчи
2 : 4
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетико Насьональ - Монако
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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30.10.2026
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Колумбия. Примера А, 16 тур
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2 : 1
26.10.2026
Индепендьенте
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
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