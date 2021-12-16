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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико Манча-Реаль - Гранада
Атлетико Манча-Реаль - Гранада: обзор матча 16 декабря 2021
Атлетико Манча-Реаль
16.12.2021, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико Манча-Реаль - Гранада
64'
Замена
А. Монторо
️️️️
Я. Брайс
46'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Л. Абрам
46'
Замена
Л. Милья
️️️️
Мончу
46'
Замена
Д. Мачис
️️️️
И. Руис
39'
Желтая карточка
Мончу
Желтая карточка
U. Arroyo
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Манча-Реаль
1
Lopito
ВР
12
Eduardo Campuzano
ЦЗ
2
Jesús del Amo
ЦЗ
4
Raúl Pérez
ЦЗ
20
Nando
ЦЗ
20
Mauro Cabello
ЦП
6
Oscar Quesada Martinez
ЦП
8
Juanma
ЦП
7
Pedro Corral
ЦФ
10
Urko Arroyo
ЦФ
9
José Enrique
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
6
Мончу
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетико Манча-Реаль
13
Sergio Muñoz
ВР
22
Carlos Jiménez
ЦЗ
3
Miguel Villarejo
ЦЗ
23
Mario Ordonez
ЦП
19
Rafael Vega
ЦП
17
Pablo González
ЦП
18
Txaber Ajuriagoikoa
ЦП
11
Alvaro Chumilla
ЦП
16
Juan Carlos González
ЦФ
21
Miguel Montes
ЦФ
15
Adrián Delgado
ЦФ
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
4-3-3
1
12
4
20
2
20
6
8
9
10
7
3-2-3-2
13
Эскандель
5
Санчес
96
Абрам
16
Торренте
4
Ариас
18
Эскудеро
6
Мончу
88
Брайс
8
Руис
17
Буцке
70
Бакка
88
Брайс
19
Монторо
19
Монторо
88
Брайс
6
Мончу
6
Милья
6
Милья
6
Мончу
8
Руис
11
Мачис
11
Мачис
8
Руис
96
Абрам
97
Суарес
97
Суарес
96
Абрам
Остались в запасе
Атлетико Манча-Реаль
Гранада
13
Sergio Muñoz
ВР
22
Carlos Jiménez
ЦЗ
3
Miguel Villarejo
ЦЗ
23
Mario Ordonez
ЦП
19
Rafael Vega
ЦП
17
Pablo González
ЦП
18
Txaber Ajuriagoikoa
ЦП
11
Alvaro Chumilla
ЦП
16
Juan Carlos González
ЦФ
21
Miguel Montes
ЦФ
15
Adrián Delgado
ЦФ
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
17
Куини
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
13
Sergio Muñoz
ВР
22
Carlos Jiménez
ЦЗ
3
Miguel Villarejo
ЦЗ
23
Mario Ordonez
ЦП
19
Rafael Vega
ЦП
17
Pablo González
ЦП
18
Txaber Ajuriagoikoa
ЦП
11
Alvaro Chumilla
ЦП
16
Juan Carlos González
ЦФ
21
Miguel Montes
ЦФ
15
Adrián Delgado
ЦФ
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
17
Куини
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Атлетико Манча-Реаль - Гранада
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико Манча-Реаль
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико Манча-Реаль
0 : 2
06.01.2022
Атлетик
Испания. Кубок, 2 раунд
Атлетико Манча-Реаль
1 : 0
16.12.2021
Гранада
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Манча-Реаль
2 : 1
01.12.2021
Интернасиональ
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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