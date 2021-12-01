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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико Манча-Реаль - Интернасиональ
Атлетико Манча-Реаль - Интернасиональ: обзор матча 01 декабря 2021
Атлетико Манча-Реаль
01.12.2021, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Интернасиональ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетико Манча-Реаль - Интернасиональ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико Манча-Реаль
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико Манча-Реаль
0 : 2
06.01.2022
Атлетик
Испания. Кубок, 2 раунд
Атлетико Манча-Реаль
1 : 0
16.12.2021
Гранада
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Манча-Реаль
2 : 1
01.12.2021
Интернасиональ
Интернасиональ
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Манча-Реаль
2 : 1
01.12.2021
Интернасиональ
Испания. Кубок, 1/64 финала
Интернасиональ
0 : 3
16.12.2020
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