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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико Манча-Реаль - Атлетик
Атлетико Манча-Реаль - Атлетик: обзор матча 06 января 2022
Атлетико Манча-Реаль
06.01.2022, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Атлетик
20'
Н. Уильямс
43'
Н. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Атлетико Манча-Реаль - Атлетик
71'
Замена
О. Саррага
️️️️
Н. Уильямс
70'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
П. Ноласкоайн
64'
Замена
О. Сансет
️️️️
А. Беренгер
64'
Замена
М. Баленсиага
️️️️
А. Петха
Замена
E. Campuzano
️️️️
U. Arroyo
54'
43'
ГОЛ! 0:2!
Н. Уильямс
Пас отдал
М. Весга
20'
ГОЛ! 0:1!
Н. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Манча-Реаль
1
Lopito
ВР
4
Raúl Pérez
ЦЗ
22
Carlos Jiménez
ЦЗ
20
Nando
ЦЗ
19
Rafael Vega
ЦП
20
Mauro Cabello
ЦП
6
Oscar Quesada Martinez
ЦП
8
Juanma
ЦП
9
José Enrique
ЦФ
10
Urko Arroyo
ЦФ
7
Pedro Corral
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Микель Весга
ОП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико Манча-Реаль
13
Sergio Muñoz
ВР
2
Jesús del Amo
ЦЗ
3
Miguel Villarejo
ЦЗ
12
Eduardo Campuzano
ЦЗ
23
Mario Ordonez
ЦП
17
Pablo González
ЦП
11
Alvaro Chumilla
ЦП
15
Adrián Delgado
ЦФ
21
Miguel Montes
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
3-4-3
1
4
22
20
19
6
8
20
7
10
9
4-2-3-1
13
Агирресабала
15
Леке
3
Вивиан
26
Мартинес
18
Петха
5
Ноласкоайн
6
Весга
10
Уильямс
7
Беренгер
22
Серрано
14
Гарсия
10
12
12
10
7
Беренгер
8
Сансет
8
Сансет
7
Беренгер
18
Петха
18
Баленсиага
18
Баленсиага
18
Петха
10
Уильямс
6
Саррага
6
Саррага
10
Уильямс
5
Ноласкоайн
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
5
Ноласкоайн
Остались в запасе
Атлетико Манча-Реаль
Атлетик
13
Sergio Muñoz
ВР
2
Jesús del Amo
ЦЗ
3
Miguel Villarejo
ЦЗ
23
Mario Ordonez
ЦП
17
Pablo González
ЦП
11
Alvaro Chumilla
ЦП
15
Adrián Delgado
ЦФ
21
Miguel Montes
ЦФ
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Sergio Muñoz
ВР
2
Jesús del Amo
ЦЗ
3
Miguel Villarejo
ЦЗ
23
Mario Ordonez
ЦП
17
Pablo González
ЦП
11
Alvaro Chumilla
ЦП
15
Adrián Delgado
ЦФ
21
Miguel Montes
ЦФ
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетико Манча-Реаль - Атлетик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико Манча-Реаль
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико Манча-Реаль
0 : 2
06.01.2022
Атлетик
Испания. Кубок, 2 раунд
Атлетико Манча-Реаль
1 : 0
16.12.2021
Гранада
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Манча-Реаль
2 : 1
01.12.2021
Интернасиональ
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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