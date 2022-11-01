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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Атлетико
Порту - Атлетико: обзор матча 01 ноября 2022
Порту
01.11.2022, вторник, 20:45
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико
5'
М. Тареми
24'
С. Эустакиу
90+5'
И. Маркано (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Атлетико
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
И. Маркано
Пас отдал
Я. Карраско
Замена
Г. Борхес
️️️️
Отавио
89'
Замена
Б. Фолья
️️️️
Галено
89'
85'
Замена
П. Барриос
️️️️
А. Корреа
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
81'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
69'
69'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
61'
Замена
М. Кунья
️️️️
Ж. Феликс
60'
Замена
Я. Карраско
️️️️
С. Ньигес
Замена
Венделл
️️️️
З. Сануси
53'
48'
Желтая карточка
С. Савич
42'
Желтая карточка
Рейнилду
Желтая карточка
М. Груйич
39'
ГОЛ! 2:0!
С. Эустакиу
Пас отдал
Галено
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Тареми
Пас отдал
Эванилсон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
18
Венделл
ЛЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Атлетико
26
Серхио Местре
ВР
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-2-3-2
99
Кошта
12
Сануси
5
Маркано
15
Кардосо
8
Груйич
46
Эустакиу
13
Галено
25
Отавио
11
Пепе
9
Тареми
9
Эванилсон
4-3-1-2
13
Облак
20
Молина
15
Савич
20
Хименес
17
Рейнилду
7
Де Пауль
28
Витсель
8
Ньигес
10
Корреа
79
Феликс
7
Гризманн
12
Сануси
18
Венделл
18
Венделл
12
Сануси
13
Галено
23
Фолья
23
Фолья
13
Галено
25
Отавио
11
Борхес
11
Борхес
25
Отавио
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
10
Корреа
8
Барриос
8
Барриос
10
Корреа
8
Ньигес
10
Карраско
10
Карраско
8
Ньигес
79
Феликс
10
Кунья
10
Кунья
79
Феликс
Остались в запасе
Порту
Атлетико
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
27
Родригу Консейсау
ПЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
10
Андре Франку
АП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
26
Серхио Местре
ВР
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
27
Родригу Консейсау
ПЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
10
Андре Франку
АП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Порту - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Порту
Атлетико
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