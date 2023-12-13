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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Лацио
Атлетико - Лацио: обзор матча 13 декабря 2023
Атлетико
13.12.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
6'
А. Гризманн
51'
С. Лино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Лацио
72'
Желтая карточка
М. Гендузи
70'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Э. Хюсай
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
С. Савич
68'
63'
Замена
Д. Камада
️️️️
Л. Альберто
63'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
Коке
️️️️
А. Витсель
63'
Замена
А. Мората
️️️️
А. Корреа
63'
58'
Замена
М. Лаццари
️️️️
А. Марушич
58'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Педро
ГОЛ! 2:0!
С. Лино
51'
47'
Желтая карточка
А. Марушич
Замена
Д. Сеюнджу
️️️️
Х. Хименес
46'
Замена
М. Депай
️️️️
А. Гризманн
46'
Желтая карточка
Х. Хименес
45'
+2
8'
Желтая карточка
Педро
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
С. Лино
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
(К)
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Лацио
98
Федерико Магро
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
30
Маттео Дуту
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
18
Даичи Камада
АП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
22
Эрмосо
20
Хименес
15
Савич
20
Молина
7
Де Пауль
28
Витсель
8
Ньигес
16
Лино
10
Корреа
7
Гризманн
4-2-3-1
49
Проведель
4
Хюсай
16
Казале
34
Хила
77
Марушич
6
Гендузи
15
Весино
9
Педро
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
20
Хименес
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
20
Хименес
15
Савич
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
15
Савич
28
Витсель
6
Коке
6
Коке
28
Витсель
10
Корреа
21
Мората
21
Мората
10
Корреа
7
Гризманн
10
Депай
10
Депай
7
Гризманн
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
4
Хюсай
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
4
Хюсай
18
Альберто
18
Камада
18
Камада
18
Альберто
9
Педро
7
Андерсон
7
Андерсон
9
Педро
9
Иммобиле
11
Кастелланос
11
Кастелланос
9
Иммобиле
Остались в запасе
Атлетико
Лацио
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
98
Федерико Магро
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
30
Маттео Дуту
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
98
Федерико Магро
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
30
Маттео Дуту
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Атлетико - Лацио
1
3
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
7
4
Офсайды
1
1
Количество передач
334
238
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.47
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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