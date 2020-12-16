Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико Балеарес - Фуэнлабрада
Атлетико Балеарес - Фуэнлабрада: обзор матча 16 декабря 2020
Атлетико Балеарес
16.12.2020, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Фуэнлабрада
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетико Балеарес - Фуэнлабрада
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Атлетико Балеарес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико Балеарес
2 : 3
17.12.2025
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Атлетико Балеарес
1 : 0
04.12.2025
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
Химнастик
Испания. Кубок, 1 раунд
Арнедо
2 : 1
13.11.2022
Атлетико Балеарес
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико Балеарес
0 : 1
16.01.2022
Валенсия
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1 раунд
Кория
2 : 0
12.11.2022
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1/16 финала
Фуэнлабрада
0 : 1
06.01.2022
Кадис
Испания. Кубок, 2 раунд
Сан-Себастьян де лос Рейес
0 : 0
14.12.2021
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1 раунд
Альсира
0 : 1
01.12.2021
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1/16 финала
Фуэнлабрада
1 : 1
16.01.2021
Леванте
Новости команд
Все
Атлетико Балеарес
Фуэнлабрада
Кубок Испании. «Реал» сыграл вничью с «Фуэнлабрадой», но вышел в следующий раунд
2017.11.29 01:18
1
Кубок Испании. «Реал» обыграл «Фуэнлабраду» благодаря двум голам с пенальти
2017.10.27 00:20
6
Кубок Испании. «Реал» сыграл вничью с «Фуэнлабрадой», но вышел в следующий раунд
2017.11.29 01:18
1
Кубок Испании. «Реал» обыграл «Фуэнлабраду» благодаря двум голам с пенальти
2017.10.27 00:20
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+