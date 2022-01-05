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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико Балеарес - Сельта
Атлетико Балеарес - Сельта: обзор матча 05 января 2022
Атлетико Балеарес
05.01.2022, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Сельта
17'
M. Martínez
76'
M. Martínez
67'
Б. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Атлетико Балеарес - Сельта
Желтая карточка
V. Tanque
88'
Замена
J. Álvaro García
️️️️
M. Martínez
87'
ГОЛ! 2:1!
M. Martínez
Пас отдал
C.
76'
Замена
V. Tanque
️️️️
D.
71'
Замена
J. Fran
️️️️
A. Shashoua
71'
67'
ГОЛ! 1:1!
Б. Мендес
67'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Нолито
46'
Замена
Х. Галан
️️️️
Х. Фонтан
46'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Р. Тапиа
46'
Замена
С. Мина
️️️️
Г. Вейга
46'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Т. Гальярдо
ГОЛ! 1:0!
M. Martínez
Пас отдал
C.
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Балеарес
1
Xavi Ginard
ВР
12
Luca Ferrone
ЦЗ
22
Pedro Orfila
ЦЗ
10
Canario
ЦП
8
Miguel Cordero
ЦП
6
Armando Shashoua
ЦП
15
Damián Petcoff
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
15
Carlos Delgado
ЦФ
9
Manel Martínez
ЦФ
9
Dioni
ЦФ
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
4
Денис Суарес
АП
3
Нолито
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Атлетико Балеарес
13
René
ВР
15
Josep Jaume Busquets
ЦЗ
32
Adria Nicoli
ЦЗ
29
Antoni Florit
ЦФ
3
Jesús Álvaro García
ЦФ
7
Jose Fran
ЦФ
11
VinÃcius Tanque
ЦФ
Сельта
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
2-3-5
1
12
22
10
8
6
3
9
9
15
15
4-1-1-1-3
1
Дитуро
22
Мальо
23
Домингес
3
Фонтан
24
Мурильо
13
Тапиа
10
Вейга
4
Суарес
91
Гальярдо
10
Серви
3
Нолито
9
3
3
9
6
7
7
6
9
11
11
9
3
Фонтан
22
Галан
22
Галан
3
Фонтан
13
Тапиа
8
Бельтран
8
Бельтран
13
Тапиа
91
Гальярдо
10
Мендес
10
Мендес
91
Гальярдо
3
Нолито
10
Аспас
10
Аспас
3
Нолито
10
Вейга
77
Мина
77
Мина
10
Вейга
Остались в запасе
Атлетико Балеарес
Сельта
13
René
ВР
15
Josep Jaume Busquets
ЦЗ
32
Adria Nicoli
ЦЗ
29
Antoni Florit
ЦФ
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
13
René
ВР
15
Josep Jaume Busquets
ЦЗ
32
Adria Nicoli
ЦЗ
29
Antoni Florit
ЦФ
Остались в запасе
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Атлетико Балеарес - Сельта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетико Балеарес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико Балеарес
2 : 3
17.12.2025
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Атлетико Балеарес
1 : 0
04.12.2025
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
Химнастик
Испания. Кубок, 1 раунд
Арнедо
2 : 1
13.11.2022
Атлетико Балеарес
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико Балеарес
0 : 1
16.01.2022
Валенсия
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
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