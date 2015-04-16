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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Атлас - Атлетико Минейро
Атлас - Атлетико Минейро: обзор матча 16 апреля 2015
Атлас
16.04.2015, четверг, 04:00
Кубок Либертадорес, группа 1, 5 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
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Матчи команд
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