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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ростов - Атлантас
Ростов - Атлантас: обзор матча 24 февраля 2013
Ростов
24.02.2013, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Атлантас
54'
Ф. Синама-Понголь
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - Атлантас
Замена
Н. Николич
️️️️
К. Гуелор Канга
84'
Замена
К. Салата
️️️️
Э. Чеснаускис
75'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Я. Голенда
70'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Ф. Синама-Понголь
70'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Т. Калачев
70'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Синама-Понголь
54'
Замена
Н. Заболотный
️️️️
С. Плетикоса
46'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ростов - Атлантас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Атлантас
Лига Европы, 1 раунд
Атлантас
1 : 2
06.07.2017
Кайрат
Лига Европы, 1 раунд
Кайрат
6 : 0
29.06.2017
Атлантас
Лига Европы, 1 раунд
ХИК
1 : 1
07.07.2016
Атлантас
Лига Европы, 1 раунд
Атлантас
0 : 2
30.06.2016
ХИК
Лига Европы, 1 раунд
Берое
3 : 1
09.07.2015
Атлантас
Информация о матче
Стадион:
Ростов Арена
Новости команд
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Ростов
Атлантас
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
Вчера, 13:50
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
Вчера, 11:27
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
29
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
Вчера, 13:50
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
Вчера, 11:27
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
29
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
«Зенит» объявил о подписании трехлетнего контракта с Панюковым
2017.08.10 22:27
6
Дубль воспитанника «Факела» Максимова помог литовскому «Тракаю» пройти дальше в ЛЕ
2017.07.21 00:30
2
Лига Европы. «Кайрат» шесть раз поразил ворота «Атлантаса», Аршавин сделал дубль
2017.06.29 20:11
9
Экс-нападающий «Браги» Панюков проходит просмотр в «Зените»
2017.06.10 20:21
13
Сарсания: «Панюков летит на сбор вместе с «Атлантасом»
2017.02.13 20:48
1
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