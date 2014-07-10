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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлантас - Дифферданж
Атлантас - Дифферданж: обзор матча 10 июля 2014
Атлантас
10.07.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Дифферданж
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Атлантас - Дифферданж
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлантас
Лига Европы, 1 раунд
Атлантас
1 : 2
06.07.2017
Кайрат
Лига Европы, 1 раунд
Кайрат
6 : 0
29.06.2017
Атлантас
Лига Европы, 1 раунд
ХИК
1 : 1
07.07.2016
Атлантас
Лига Европы, 1 раунд
Атлантас
0 : 2
30.06.2016
ХИК
Лига Европы, 1 раунд
Берое
3 : 1
09.07.2015
Атлантас
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Ильвес
3 : 1
16.07.2026
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Дифферданж
0 : 0
08.07.2026
Ильвес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Атерт Биссен
1 : 0
23.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дифферданж
2 : 0
17.05.2026
Кэрьенг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Информация о матче
Стадион:
Клайпедомиесто Центринис
Новости команд
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Атлантас
Дифферданж
«Дифферданж» – «Дрита»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:29
Прогноз на точный счeт матча «Дифферданж» – «Дрита»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:40
«Зенит» объявил о подписании трехлетнего контракта с Панюковым
2017.08.10 22:27
6
Дубль воспитанника «Факела» Максимова помог литовскому «Тракаю» пройти дальше в ЛЕ
2017.07.21 00:30
2
Лига Европы. «Кайрат» шесть раз поразил ворота «Атлантаса», Аршавин сделал дубль
2017.06.29 20:11
9
«Зенит» объявил о подписании трехлетнего контракта с Панюковым
2017.08.10 22:27
6
Дубль воспитанника «Факела» Максимова помог литовскому «Тракаю» пройти дальше в ЛЕ
2017.07.21 00:30
2
Лига Европы. «Кайрат» шесть раз поразил ворота «Атлантаса», Аршавин сделал дубль
2017.06.29 20:11
9
Экс-нападающий «Браги» Панюков проходит просмотр в «Зените»
2017.06.10 20:21
13
Сарсания: «Панюков летит на сбор вместе с «Атлантасом»
2017.02.13 20:48
1
«Дифферданж» – «Дрита»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:29
Прогноз на точный счeт матча «Дифферданж» – «Дрита»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:40
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